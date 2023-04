Leah Isadora Behn fyller 18 år

Første del av påskeuken tilbragte Leah Isadora Behn og influenservenninnen Frida Seeman på jentetur til København. Påskeaften trer hun for alvor inn i de voksnes rekker, når hun kan markere egen 18-årsdag.

Som datter av Märtha Louise og avdøde Ari Behn har hun helt siden hun var liten vært et kjent navn – og de senere årene har hun selv tatt steget ut i offentligheten.

EN BARNDOM I OFFENTLIGHETEN: Leah Isadora er vant til å bli fulgt av kamerafolk. Her to år gammel, på vei inn til julegudstjeneste i Lommedalen kirke i 2007. Foto: Heiko Junge/NTB

Hun har den siste tiden vært å se i Viaplay-serien «Powerwomen», i tillegg til at hun har sikret seg kontrakt med modellbyrået Team Model.

Hun har i tillegg gjort stor suksess gjennom å dele sminketips i sosiale medier. Hun har blant annet 105.000 følgere på Instagram, og 334.000 på TikTok.

Da Behn gjestet «Lindmo» høsten 2022, fortalte hun at det kan være skummelt å være i en posisjon der mange skal kunne mene mye om hva hun representerer, men at hun har fått mange gode råd fra sine nærmeste.

– Det er mange rundt meg som er i samme situasjon og som opplever mye. Spesielt mamma. Det er hun som sier at jeg ikke skal bry meg. Men det er lett å si, vanskelig å gjøre. Men det er også veldig sant, sa hun i «Lindmo»-episoden.

Har vunnet flere priser

I januar i år vant Leah Isadora Behn Vixen-pris for andre året på rad.

Fra scenen benyttet hun anledningen til å oppfordre folk om å gi litt mer faen.

– En ting jeg har tenkt mye på, sorry mamma – er å gi mer faen. Det jeg har å si til alle som holder ting tilbake fordi noen har en mening om det, er at de må gjøre det de har lyst til, uttalte hun.

Mistet pappa

Den unge influenseren har vært gjennom flere opp- og nedturer i løpet av sine 18 første år.

Første juledag i 2019 ble dødsfallet til pappa Ari Behn kjent.

I november i fjor snakket Leah Isadora for første gang om farens bortgang.

I podkasten «Pusterommet» erkjente hun at det har vært vanskelig å snakke om å miste faren til selvmord.

– Det er ikke før nå nylig at jeg ordentlig kan sitte og faktisk tenke på det eller snakke om det uten å knekke. Jeg tror jeg aldri hadde klart å sitte her for ett år siden og snakket om det, uttalte hun.

Behn sa videre at tid har vært viktig i sorgprosessen:

– Noen ganger må man kanskje bare være takknemlig for tid. Den er helt ute av din kontroll, livet går videre, uansett hvor trist det er så kan man ikke kontrollere det.

Bekreftet kjæreste

Da Behn var til stede på premierefesten til NRK-serien VGS i høst, bekreftet hun overfor VG at hun hadde fått seg kjæreste.

Siden har hun delt små glimt av henne og kjæresten på egne sosiale medier-kanaler.

Hun fortalte til pressen i november at de to da hadde vært kjærester i noen uker.

Født ved hjemmefødsel

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn ble foreldre for annen gang fredag 8. april 2005. Leah Isadora ble født ved hjemmefødsel på sommerhuset Bloksberg på Hankø.

Hun veide 3760 gram og var 52 centimeter lang da hun ble født.

Slottskapellet var pyntet med Märtha-liljer og rosa hortensiaer da Leah Isadora Behn ble døpt 16. juni 2005. I samme kjole som morfar, mor og storesøster ble hun døpt av biskop Ole Christian Kvarme, med 190 gjester til stede i kapellet.

DØPT I SLOTTSKAPELLET: Leah Isadora Behn ble døpt i slottskapellet i juni 2005. Her sammen med pappa Ari Behn, mamma Märtha Louise og storesøster Maud Angelica Behn. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

18-åringen er nummer seks i rekken til den norske tronen, etter storestøster Maud Angelica og før lillesøster Emma Tallulah.