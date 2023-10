Leah Behn bekrefter brudd

For omtrent ett år siden bekreftet Leah Isadora Behn (18) til VG at hun hadde fått seg kjæreste.

Den utkårede var skuespilleren Max Campbell (18), som er kjent fra den populære NRK-serien «Klassen» og «Beist».

I september skrev Se og Hør at de kunne erfare at de to ikke lenger var kjærester.

Verken Behn eller Campbell kommenterte saken da.

EKS: Leah Isadora Behn var sammen med skuespilleren Max Campbell (18). Foto: Anton Østerlund / NRK

– Hvordan visste de det?



Nå adresserer Behn bruddet i podkasten «Hanna & de heldige».

Programleder Hanna-Martine Slåttland Baller sier innledningsvis at influenseren nylig har vært aktuell som skuespiller i «Kjendis AS» og med «offentlig brudd».

Behn svarer kort «m-m» til det, før de to går inn på hvordan det oppleves at media skriver om så private temaer som kjærlighetslivet.

– Vet du hva, jeg har liksom egentlig ikke snakket om det fordi hver gang jeg er på løperen så kan de dra det så ut av proporsjon, ta det liksom akkurat som de vil. Det er liksom en blanding av hva de vil få ut av meg gjennom familien min, og hva de vil få ut av meg gjennom meg, sier Leah Isadora Behn.



Deretter stiller hun spørsmål til hvordan Se og Hør i det hele tatt visste at hun og Campbell hadde gått fra hverandre.

– De har jo ingen «source». Jeg har ikke delt det noe sted. Så det er jo en tanke at de bare valgte en dag å gå ut ifra at det var fakta. All annen presse som har spurt, har vært sånn: «Kan du bekrefte det her?». For ingen vet egentlig om det er sant. Så det er jo litt sånn – hvorfor bryr de seg så mye for å skrive om en 18-årings kjærlighetsliv?

– I sånne situasjoner blir du da redd for at noen du stoler på har delt det til pressen?



– Det kan jo være litt åpenbart. Det er jo folk som har allerede spekulert rundt det, fordi plutselig legger man ikke ut like mye sammen som man gjorde da, ikke at det var så mye. Men hvis du følger med på mine sosiale medier, så kan man selvfølgelig klare å gjette det, så de gikk egentlig bare ut ifra å gjette, tror jeg da. Og det er litt sånn – i hvert fall skriv om noe du har kvittering på, uttaler Behn.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Campbell, foreløpig uten hell.

Medienes søkelys

Som datter av Märtha Louise og barnebarnet til kongen har Behn vært i medienes søkelys hele livet.

Hun har imidlertid de siste årene funnet sin egen plass i rampelyset, som for alvor startet da hun begynte å poste sminkevideoer i sosiale medier.

To år på rad har hun vunnet Vixen-prisen for «årets influenser» innen kategorien beauty.

Siden har hun signert modellkontrakt og medvirket i dokumentarserien «Powerwomen Norge». Der fikk man et innblikk i 18-åringens vei inn i offentligheten, hvor hun fikk medietrening av sin manager, og utvikling av egen merkevare.

I tillegg har hun fått prøvd seg som skuespiller i gjesteroller som seg selv i TV-seriene «Cammo» og «Kjendis AS».

Campbell på sin side var tidligere elev ved Elvebakken videregående skole, hvor han blant annet var skuespiller i Elvebakkrevyen. I samme revy var Behns kusine, prinsesse Ingrid Alexandra, PR-sjef.