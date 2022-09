Lastet ned Tinder for to dager siden

Hedvig Sophie Glestad ble et kjent fjes som David Eriksens kjæreste i realityserien «Alle elsker David».

God kveld Norge møtte influenseren i forkant av TV 2s høstlansering, der neste sesong av «Alle elsker David» ble presentert. Glestad røper at seerne vil få intime detaljer om bruddet i episodene som kommer.

– Jeg fikk frysninger når jeg så klipp fra den nye sesongen, deler hun.

Tilbake til datinglivet

Ved spørsmål om kjærligheten kan influenseren fortelle at hun lastet ned datingappen Tinder for kun to dager siden.

– Nå har det gått såpass lang tid at jeg tenkte det var på tide, deler hun til God kveld Norge.

Glestad kan likevel fortelle at hun ønsker å være singel en stund, og er ikke i hast etter å finne seg et nytt forhold.

Godt forhold

Influenseren forteller at hun og eksen David Eriksen har et godt forhold til hverandre til tross for at de valgte å gå fra hverandre.

KJENDISPAR: Det er gjennom serien «Alle elsker David» vi ble introdusert til kjendisparet som nå har gått fra hverandre. Foto: Foto: Bjørn Wad/TV 2

– Vi jobber jo sammen, og jeg synes vi klarer det ganske bra. Vi har et godt forhold, sier hun.