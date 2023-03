Lars Bohinen deler gladnyhet

Lars Bohinen (53) venter barn sammen med kona Jeanette Constanse Bohinen.

Nyheten deler han selv på egen Instagram-profil.

– Da er et nytt blad Bohinen under brygging. Det blir selvsagt en gutt, i god Bohinen-tradisjon. Gleder meg til å bli far igjen, minst like mye som førstegangsmor, Jeanette Constanse. Satser på å berike Stabækakademiet med nytt talent om 10-12 år, skriver han under innlegget.

Det var i januar i fjor det ble kjent at Bohinen hadde giftet seg på nytt. Fra før av har den tidligere fotballspilleren to sønner - Ferdinand (26) og Emil Bohinen (24).