Lars Berrum har blitt pappa

Sykepleier og komiker Lars Berrum (37) og kjæresten har blitt foreldre for første gang.



Komikeren avslører den store nyheten i sin egen podkast «Berrum og Beyer snakker om greier».

– Fantastiske følelser

– Nå har det jo endelig skjedd store ting for guttungen her også, for nå er barnet født. Jeg har trådt inn til å bli pappa jeg også, forteller Berrum til kollega Martin Beyer Olsen (44).



Han beskriver tiden etter fødselen som veldig annerledes.

– Det har vært veldig mye fantastiske følelser, sånne «utenom meg-selv følelser». Også i forkant av fødsel, forteller komikeren videre.

37-åringen hyller samtidig både helsepersonell og kvinner.

– Jeg har prøvd å forstå at fødsel er heftig og går inn med den tanken. Men å se det på nært hold hvordan kroppen til kvinner fungerer, er jo på et helt nytt nivå.



– Alle de som er på sykehuset jobber jo ræva av seg, og er faen så proffe og dyktige. Det var en sinnssyk opplevelse. Jeg blir rørt og imponert. Jeg hadde ikke klart å føde.

Møttes under koronapandemien

Det var i oktober 2022 at komikeren avslørte at han hadde fått seg kjæreste. Også det avslørte han i podkasten med sin makker Martin Beyer-Olsen (44).

Hans utkårede er en bergenser som jobber som sykepleier på Bærum sykehus. Navnet til kjæresten er imidlertid ikke kjent, og komikeren har holdt kortene tett til brystet om forholdet.

Berrum har tidligere fortalt at han møtte han utkårede under koronapandemien, og at relasjonen startet som et bekjentskap.



– Det er veldig hyggelig, og jeg har det veldig bra nå. Hun gjør meg bedre, det må jeg si, sa 37-åringen til God kveld Norge den gang.



I august, året etter, røpte han at de hadde blitt samboere.

I tillegg til å være en av Norges komikere, har Berrum vært med i en rekke programmer som «Kongen befaler» og «Ikke lov å le på hytta».