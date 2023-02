Landstreff med beskjed til russen: – Dette er ikke greit

For mange av årets avgangselever er landstreffet i Stavanger et av russetidens høydepunkter.

Tusenvis av russ fra hele landet samles for å dra på de ulike festivalene, og det er ofte mye spenning knyttet til hvilke artister som skal opptre på de ulike landstreffene.

Den 1. februar ble programmet med de aller første artistene for årets landstreff i Stavanger sluppet på Instagram.

En rekke artister ble annonsert, blant andre G-Eazy (33), Arif (36) og Ramón (24).

I 2022 gjestet Ramón God morgen Norge etter han satte norsk Spotify-rekord. Se video under.

– Sint og veldig lei meg

Etter annonseringen skal det ha kommet negativ respons mot artistene i kommentarfeltet på Landstreff Stavangers instagramprofil.

Det fikk artisten Ramón til å reagere.

24-åringen, som også gjestet fjorårets landstreff, skriver i et innlegg på Instagram at han hadde gruet seg i forkant av konserten. Dette forklarer han med at han hadde hørt at russen var et vanskelig publikum.

– Jeg blir sint og veldig lei meg. Helt usmakelige kommentarer på både min og andre artister sine innlegg, skriver artisten.

REAGERER: Artisten Ramón reagerte etter at Landstreff Stavanger annonserte sine første artister. Foto: Skjermdump fra Instagram.

– Og ikke bare kommentarfelt, men også innboksen min er nå full av hatefulle ytringer om legningen min, utseendet mitt og hvor mye de ønsker at jeg ikke skal komme å spille.

24-åringen skriver videre at han ønsker å dele innlegget for å «spre budskapet om denne ukulturen».

– For seriøst, hvor har det gått galt? Hvor kommer alt dette hatet fra?, avslutter han.

God kveld Norge har vært i kontakt med Ramón og hans management Universal Music. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Landstreff Stavanger svarer

Kun én time etter Ramón delte sitt innlegg, kommenterte landstreffet selv saken.

«Er det én ting vi vet etter over 35 år med LS, er det at gjestene våre er varme, inkluderende og tar vare på hverandre i et univers hvor gutter liker gutter, jenter liker jenter, og gutter og jenter liker hverandre», skriver landstreffet på sin Instagram.

Arrangørene av landstreffet reagerer på ytringene som har kommet via sosiale medier.

Det forteller Aasmund Lund, pressekontakt i «Lund gruppen arrangement» som står bak Landstreff Stavanger.

Til God kveld Norge forteller Lund at de valgte å publisere innlegget for å vise at de reagerer på hat, diskriminering og sjikane.

– Vi opplever at avgangselevene for 2023 har tatt mange initiativ for å være mer inkluderende og respektfulle ovenfor hverandre. Så er det et lite mindretall som tydeligvis ikke har fått med seg hva som er greit å ytre - hverken på nett eller noe annet sted.

Videre forteller han at folk som skriver meldinger som er diskriminerende og sjikanerende, blir blokkert og slettet.

– Vi følger nøye med på våre flater, og gjør det vi kan for at slike ytringer ikke skal få grobunn, hevder Lund.

– Vi ble sjokkerte

Russejentene Synne Varhaug Lie (18) og Anette Orre (18) fra russegruppa «Live it up 2023» er blant avgangselevene som har tenkt seg på russetreffet i Stavanger.

SJOKKERTE: Russejentene Synne og Anette ble sjokkerte da de så hva folk skrev i kommentarfeltene. Foto: Privat.

De forteller at de opplevde det som veldig leit og unødvendig at folk hatet på artistene ved lansering.

– Vi ble veldig sjokkerte over hva folk skrev i kommentarfeltene, deler Orre til God kveld Norge.

Jentene tror flere av gruppene som kommenterer gjør det i et forsøk på å være morsomme, samtidig som de ønsker seg oppmerksomhet.

– Jeg tror de skriver uten å tenke seg om, og på at artistene faktisk kan se det, sier Lie.

18-åringene er selv fra Stavanger, og har inntrykk av at mesteparten av russemiljøet deres slår ring rundt artistene som opplever hets i LS sitt kommentarfelt.

– Veldig mange repostet bildet som landstreffet la ut på Instagram, og viste at de ikke ville være en del av det hatet, forteller Lie.

– Flau av russen

Katarina Rosland Hebnes (18) fra russegruppen «BQ 2023» forteller til God kveld Norge at russegjengen ble spesielt glad da de så at Ramón var en artistene som skulle på landstreffet.

NORMALISERT HAT: Russejenta Katarina Hebnes tror at hat er blitt mer normalisert blant russen. Foto: Privat

Derfor var det ekstra leit da gruppa ble gjort oppmerksomme på hetsen som oppsto i kommentarfeltene.

– Vi blir ganske flaue av å være en del av russen i situasjoner som denne, deler hun.

Selv tror hun at majoriteten av russen ikke er enig i ytringene, men hun påpeker at hatet bidrar til å sette all russ i et dårligere lys.

Videre reflekterer hun over at hat er blitt mer normalisert blant russen.

– Russemiljøet i dag bærer enormt preg av å være den beste gruppen, med mest følgere og likes. Det har liksom blitt en konkurranse. Jeg tror mange har mistet litt taket på hva russetiden egentlig handler om.

Hebnes legger til at hun mener det er uakseptabelt å komme med lignende ytringer, uavhengig om vedkommende er artist eller ikke.

– Selv om vi vet at russen kan komme med noen voldsomme ytringer, hadde vi aldri sett for oss dette, forteller hun.