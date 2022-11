Lan Marie Berg entrer realitybransjen - tror ikke hets er til å unngå

Tirsdag kveld var Markus Neby og flere andre kjendiser samlet på utestedet Mesh for å feire førpremieren av NRKs nye humorprogram «24-stjerners julekalender».

Hver dag i desember skal deltakerne konkurrere i flere av julestrias utfordringer, og hver dag må en av dem forlate konkurransen.

En av de 24 deltakerne er Miljøpartiet De Grønne-politikeren Lan Marie Berg (35).

– Kanskje jeg også skal ta av meg klærne?

Dette er første gangen hun deltar i et realityprogram, og hun, som mange andre, ble sjokkert over den mye omtalte «reality-bobla» de fleste havner i.

– Jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle gå inn i den bobla så fort. Men plutselig så var jeg sånn «hmm, kanskje jeg også skal ta av meg klærne?», fordi alle andre gjorde det. Men jeg tror nok ikke jeg gikk hele veien, nei, sier hun da God kveld Norge møter henne på den røde løperen.

NY JULEKALENDER: Markus Neby er programleder for den nye julekalenderen som har premiere torsdag 1. desember. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK, Grafikk: ANIMASKIN

Berg kan fortelle at innspillingen har vært veldig gøy, og at hun har lært mye om seg selv.

– Og det forventet jeg ikke i det hele tatt. Jeg har lært mye om hvordan jeg reagerer i ulike situasjoner, og hva som er mine styrker og svakheter. Jeg har blitt litt mer komfortabel i meg selv, så det har vært litt av en reise, innrømmer hun.

35-åringen mener produksjonen har lagt veldig mye arbeid i å gjøre programmet så gøy som mulig for seerne, og så flaut som mulig for deltakerne.

– Jeg gruer meg masse til å se det på TV, men jeg tror også det blir veldig gøy.

Vil ta hetsen med et smil

Politikeren har tidligere blitt utsatt for grov hets og trusler i sosiale medier. Våren 2021 valgte politiet å etterforske flere av truslene Berg hadde fått. Det ble til sammen opprettet tre straffesaker, hvor to av de endte med forelegg. Den siste ble henlagt på bevisets stilling.

På spørsmål om hun er bekymret for at hennes deltakelse i et reality-program kan bidra til nok en runde med hets, svarer Berg at man bare får ta det med et smil.

– Jeg tror ikke det er til å unngå. Jeg er jo meg, og det er noe jeg har vært glad for å lære av å komme inn i politikken også - at uansett hva andre sier om deg, så trenger du ikke å bry deg om det.

Hun innrømmer at hun hadde brydd seg mer om det hadde vært mennesker hun kjente personlig som sto bak hetsen.

– Men det er det som oftest ikke, og da står jeg veldig godt i å være meg selv, smiler Berg.

«24-stjerners julekalender» har premiere på NRK torsdag 1. desember.