Lala Kent deler gladnyhet

MAMMA: Lala Kent blir mamma for andre gang. Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

Lala Kent (33), kjent fra realityserien «Vanderpump Rules» venter sitt andre barn.



Gladnyheten deler hun selv på Instagram, til sine 2,3 millioner følgere. I innlegget har hun inkludert et bilde av magen, sammen med sin 2 år gamle datter, Ocean.

– Hurra for et nytt tilskudd til min lille familie, skriver hun.

Kunstig inseminasjon

I januar åpnet Podcast-verten Give Them Lala opp for PEOPLE om hennes ønske om å gi datteren et søsken.

– Jeg tror Ocean kommer til å bli giret når en annen baby kommer inn i miksen, fordi hun er besatt av babyer og jeg tror hun kommer til å være ekstremt på.

Noen uker senere fortalte TV-profilen Cosmopolitan at hun hadde begynt prosessen med å bli gravid. Denne gangen ved hjelp av kunstig inseminasjon (IUI) – en behandling der sædceller kirurgisk plasseres i livmoren for å befrukte et egg.



Kent delte at hun bestemte seg for gå videre med løsningen, fordi hun ønsket å ta kontroll over situasjonen sin.

– Jeg vill ikke gamble på at jeg får et barn til. Jeg tror bare ikke at det å finne en partner og bli forelsket i noen, har noe å gjøre med å bringe et barn til verden.



FIKK BARN: Lala Kent og Randall Emmet har datteren Ocean sammen. Foto: CHRIS DELMAS

– Mange måter å få en baby på



Videre rådet hun andre kvinner til å ta saken i egne hender, hvis de ønsker seg et barn uten en partner.

– La oss snakke om en annen vei vi kan ta. Det er 2024! Det er mange måter å få en baby på, og du trenger ikke en mann til å gjøre det.



Kent deler datteren, Ocean, med eksmannen, Randall Emmett. De to forlovet seg i 2019 og fikk barn sammen i 2021. I 2022 gikk de hver til sitt, etter at det ble kjent at Emmett hadde vært utro med flere kvinner.