Lager like konsepter: – Vårt er mye morsommere

Mandag kunngjorde Prime Video en rekke reality- og underholdningsserier som blir lansert i Norge denne høsten.



En av de nye norske seriene til strømmekanalen har fått navnet «LOL: Den som ler sist».

I serien skal ti av Norges morsomste komikere settes opp mot hverandre for å se hvem som til slutt vinner gjennom å holde masken, samtidig som de prøver å få motstanderne til å le – og tape.

Uten alkohol

Programmet vil bli ledet av Sigrid Bonde Tusvik.



– Serien skiller seg ut ved å ha med etablerte norske komikere og talenter som bringer sin unike humor til scenen, sier Tusvik til God kveld Norge.

Videre forteller hun at programmet foregår i et studiomiljø, og tilbyr en gøyal setting med en lang konkurranserunde, og med ulike spilleregler.

– Komikerne konkurrerer med respekt for hverandre, uten bruk av alkohol, og med et felles ønske om å vinne, forklarer programlederen.

– Denne kombinasjonen gjør «LOL: Den som ler sist» til et unikt program som tilbyr underholdning av høy kvalitet for publikum i alle aldre, avslutter hun.

Til høsten vil «LOL: Den som ler sist» komme på strømmetjenesten Prime Video. Foto: Prime Video

Ikke lov å le på hytta

VGTVs «Ikke lov å le på hytta» er en stor suksess og har rullet på skjermen siden 2021.

Serien handler om at en gruppe kjendiser samles på en hytte der det er om å gjøre ikke å le. Mads Hansen er både programleder og serieskaperen bak.

Ikke lov å le på hytta har gått på VGTV siden 2021. Foto: Skjermdump VGTV.

– Jeg er jo noe inhabil her, men jeg mener vårt konsept rett og slett er mye morsommere, sier Hansen til God kveld Norge.

– Er du redd for å miste seere når et lignende konsept kommer?

– Nei, det er jeg ikke. Vårt ønske er å lage et så morsomt program som mulig, og gjør vi det tror jeg folk vil se på. Uavhengig av hva andre kanaler lager.

Hansen påpeker at Prime Video har en mye større pengesekk enn VGTV.

– Vi er dessverre ikke i nærheten av å matche budsjettet deres. For å sette i et fotballperspektiv: Vi er Brighton, de er Chelsea. Så får vi se hvordan sesongen ender.

Videre forklarer Hansen at det er to konsepter med ulike styrker og svakheter, og at det koker ned til hva hver enkelt seer verdsetter.

– Smaken er som baken. Folk som liker å se komikere sprekke og le vil nok like «Ikke lov å le på hytta» best. De som derimot liker de rundene av «Hytta» der ingen av deltakerne ler, slik som for eksempel karakterrundene, kommer til digge LOL.

Likheter

I 2022 publiserte Aftenposten en artikkel der de tok for seg likhetene på Prime Video sin «LOL: Last one Laughing» og VGTVs «Ikke lov å le på hytta».

Til Aftenposten sa Mads Hansen da at han hadde sett «LOL: Last one Laughing».

– Jeg synes det er et program som er atskillig dårligere enn «Ikke lov å le på hytta», skal jeg være helt ærlig.



Videre skriver han til Aftenposten at serien har samme grunnidé, men at det er et format han har sett i utallige former, og at han har hentet mye inspirasjon fra YouTube.

– Det er for eksempel mye større forskjell på disse seriene enn Idol, The Voice, Norske Talenter og X-faktor, sa Mads Hansen til Aftenposten.

Anerkjent hos Prime

«LOL: Last One Laughing» er den mest sette serien gjennom tidene på Prime Video i land som Italia, Frankrike og Tyskland.

Siden 2016 er programmet laget i versjoner fra 12 ulike land.

Nå får Norge sin første sesong.

– Det originale formatet er svært populært rundt om i verden, og vi tror vårt norske publikum vil elske det, skriver Andreas Hjertø, Head of Content, Nordics, Prime Video, i en pressemelding mandag.

«LOL: Last one Laughing» var egentlig et japansk konsept, ifølge Amazon. De har skaffet rettighetene, tilpasset konseptet og gitt det et nytt navn.