Kygo-selskap oppløst

Kygo gjør det stort som artist, men har de senere årene tapt store penger på satsingen på lydprodukter i luksusmarkedet.

Etter bruddet med partner Jon Inge Gullikstad i 2019 har Kygo rapportert underskudd for selskapet Kygo Life AS på 11,9 millioner i 2021 og 28,2 millioner i 2020.

Nå er selskapet oppløst, viser en fersk kunngjøring fra Brønnøysundregisteret.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder Ole-Bjørn Gjerde, foreløpig uten å lykkes. Heller ikke Kygos manager har svart på våre henvendelser onsdag morgen.

Har kostet ham dyrt

Finansavisen skrev i 2021 at selskapet da hadde kostet Kygo 85 millioner kroner på fire år. Av regnskapet gikk det da fram at Kygo likevel ikke hadde gitt opp satsingen.

«Til tross for det negative resultatet i 2020 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Bakgrunnen for dette er at eie stiller nødvendig likviditet og kapital til disposisjon for å sikre videre drift», het det i regnskapets noter.

Nå tyder alt på at videre drift ikke anses som mulig, da selskapet er meldt oppløst.

Partneren gikk ut

Kygo startet selskapet med Jon Inge Gullikstad i 2016, for satsing på klær og moteprodukter. Gullikstad stod bak ullplaggene til Vegard Ulvang og klessatsingen til Therese Johaug.

I 2019 gikk imidlertid Gullikstad ut av selskapet, etter to år med underskudd. Aksjene hans ble solgt til Kygo.

Tok ut utbytte på ni millioner

Kygo gjør imidlertid stor suksess på egen karriere, og i 2021 kunne han unne seg et utbytte på ni millioner kroner.

I 2021 tjente konsernet Kygo AS 62,4 millioner kroner.

Dette var en nedgang fra 2020, der selskapet hadde en omsetning på 79,4 millioner kroner.

Inntekter i tilknytning til konsertvirksomhet hadde den største nedgangen.

Selskapet kuttet derfor solid i endte med et positivt driftsresultat på 8,2 millioner.