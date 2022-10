Kygo og Sigrid nominert til prestisjepris

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kygo og Sigrid er nominert til pris under MTVs European Music Awards.

NOMINERTE: Kygo og Sigrid er begge nominerte til pris under MTV EMAs i november. Foto: NTB

Kyrre Gørvell-Dahll (31), kjent under artistnavnet Kygo, og sanger og låtskriver, Sigrid Solbakk Raabe (26), er begge nominert i kategorien Best Nordic Act under MTV EMAs.

Prisutdelingen går av stabelen 13.november i Düsseldorf, Tyskland.

Her skal de norske stjernene kjempe mot svenske, Sweedish House Mafia, Tove Lo og danske, MØ.

I tillegg til de skandinaviske artistene, finner vi flere verdenskjente artister som er nominerte til pris i de andre kategoriene. Blant annet Taylor Swift, Adele, Coldplay, Beyoncé, Calvin Harris, Lady Gaga og Billie Eilish.

MTV Europe Music Awards er en av årets største globale prisutdelinger. Utdelingen ble opprinnelig etablert som et alternativ til den amerikanske MTV Video Music Awards.

Prisutdelingen arrangeres for å hedre og feire de mest populære artistene fra hele verden.