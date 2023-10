Kvartfinale i «Stjernekamp» – Dette skal de fremføre

Lørdag kveld er deltakerne enda et skritt nærmere finalen i den ellevte sesongen av «Stjernekamp» på NRK.

I kveld blir det nemlig avgjort hvem som kommer på pallen i Stjernekamp.

De fire kvartfinalistene er: Odd René Andersen, Mari Bella, Aleksander With og Tone Damli.

Til nå har artistene vært gjennom ulike sjangere, og i kveld står storband og latinopop på programmet.

I ryggen har artistene Forsvarets Stabsmusikk, Norges største profesjonelle blåseorkester, under ledelse av Lars Erik Gudim.

I tillegg til dommer Christine Dancke (39), som er med hver sending, er gjesteeksperter er Reidun Sæther (42) og Alejandro Fuentes (35) å se i kveldens ekspertpanel.

Reidun Sæther, som både er sanger, pedagog og skuespiller har vært ukas coach i sjangeren storband.

Alejandro Fuentes, den norsk-chilenske artisten og låtskriveren har på sin side gitt veiledning i latinopop.

Begge har vært med i Stjernekamp tidligere. Fuentes deltok i den aller første sesongen i 2012, mens Sæther deltok i 2014.

I kveld skal ikke artistene bare på scenen en gang, men to ganger og fremføre sanger til fete blåsere og søramerikanske rytmer.

Under kommer låtene som artistene skal fremføre i kveld, i rekkefølge.

Aleksander With: Still Crazy After All These Years – Paul Simon (1975)