Kurt Nilsen satser stort i ny bransje

SER FREMOVER: Kurt Nilsen har innsett at det ikke er gitt at han skal stå på en scene resten av livet, og har derfor sikret seg at han har noe å falle tilbake på. Foto: Terje Bendiksby

Artistkarieren til Kurt Nilsen (43) har gjennom flere år vist seg å være en pengemaskin av ypperste klasse.

De to årene før pandemien tjente Kurt Nilsens selskap 17,1 millioner på julekonsertene. Det går fram av en gjennomgang Bergens Tidende har gjort av Nilsens selskaper.

Tall fra i fjor viser også at Nilsen fikk 2,25 millioner kroner i statlig kompensasjon, som følge av at deler av juleturneen ble avlyst.

Likevel tok han ut 2,7 millioner i utbytte fra holdingselskapet Lord Holding Company AS.

I tillegg ble det tatt ut 260.000 i utbytte fra selskapet Lloy Records AS.

Fascinert av byggebransjen

Og nå begynner også Kurt Nilsens nye satsing å bære frukter.

Under morselskapet Lord Holding Company AS ligger nemlig Lord eiendommer AS og Lord Prosjekt AS, som begge har som formål å drive kjøp, salg, utleie og utvikling av eiendommer og tomter.

Førstnevnte selskap står med Kurt Nilsen som styreleder og makker Tore Haukaas som daglig leder. Haukaas er også daglig leder i Lord Prosjekt, der Nilsen står oppført som et av styremedlemmene. Her eier selskapet deres 50 prosent av aksjene.

Satsingen i eiendomsbransjen startet de med i 2019.

De to påfølgende årene, hvor de stablet driften på beina, gikk selskapene med underskudd. I fjor snudde det, og de to selskapene kan vise til driftsinntekter på mer enn fem millioner kroner. I 2021 gikk dessuten begge selskapene med et solid overskudd.

Planen skal være å utvikle tomter i bergensområdet.

– Det er ikke sikkert at jeg skal stå på en scene resten av livet. Byggebransjen har fascinert meg i flere år. Det er gøy å holde på med, og jeg er ikke særlig flink å bruke penger på meg selv. Men vi er tidlig i fasen, uttalte Nilsen til Bergens Tidende i forbindelse med oppstarten av selskapet Lord eiendommer.

Går med overskudd

Selv om de fortsatt er i startfasen, er Nilsen og makkeren i dag godt i gang med å drifte selskapene.

I august solgte selskapet Lord Prosjekt Kurt Nilsens egen bolig i Bergen for 11,9 millioner kroner. Boligen kjøpte han i 2020 for 7,1 millioner kroner, og Nilsen tjente dermed gode penger på salget.

– Jeg kjøpte det rett før koronaen. Da Norge først stengte ned, fant jeg ut at jeg kunne pusse det opp skikkelig, sa Nilsen til Bergens Tidende i anledning salget.

Selskapet Lord Prosjekt har også blant annet kjøpt og solgt flere utviklingsprosjekter for hytter ved Hardangervidda de siste par årene.

Selskapet Lord Eiendommer satt etter fjoråret på tomter og eiendommer til nærmere 13 millioner kroner. Lord Prosjekt, som ble startet i 2021 og i hovedsak driver med utbygging av eiendom, hadde i fjor prosjekter under utførelse til en verdi på 3,5 millioner kroner. Det viser tall fra Brønnøysundregisteret.

God kveld Norge har vært i kontakt med Nilsens manager, Thomas Haugom i Tune-In, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Nilsens makker Tore Haukaas, foreløpig uten å lykkes.