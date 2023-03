Kritiserte modellens Oscar-antrekk: – En gjeng med strippere

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programlederen var ikke imponert over modellens antrekk under Oscar-festen.

REAGERTE: Piers Morgan reagerte sterkt på modellens antrekk under Oscar-etterfesten. Foto: Dominic Lipinski og Doug Peters / NTB

Natt til mandag var det duket for den store Oscar-prisutdelingen og kjendiseliten var samlet i Hollywood.

Blant de som var til stede var TV-personlighet, Piers Morgan (57).

Briten var lite imponert over flere av antrekkene under prisutdelingens etterfest.

I hans egne talkshow «Piers Morgan Uncensored», kritiserte han i etterkant modell Emily Ratajkowski (31) og Euphoria-skuespiller Hunter Schafer (24) for deres Oscar-antrekk.

Morgan mener kvinnene kledde seg lite glamorøst. Det skriver Independent.

– Det er ikke dette Oscar-utdelingen skal handle om - hvor er glamouren i dette? Dette er som en gjeng med strippere, sa han.

KRITISERT: Euphoria-stjerne Hunter Schafer ble også kritisert av TV-profilen. Foto: Doug Peters

– Ikke problem med strippere

– Jeg har ikke noe problemer med strippere, men ikke på Oscar-utdelingen, fortsatte han.

Videre sammenlignet han årets antrekk med det stjernene kledde seg i på femtitallet.

– Det fine med stjernene før var at de ikke kjente på desperasjonen til å bli lagt merke til, de trengte det ikke. Nå er alt «se på min nakne hud, ikke engang se talentet mitt, min glamour eller min skjønnhet».

– Hva gjør hun her?

Ikke nok med at Ratajkowski ble kritisert for antrekket, Morgan stilte også spørsmål ved hennes tilstedeværelse under den eksklusive etterfesten.

– Hva gjør Emily Ratajkowski der? Hvordan kvalifiserer hun til å være i nærheten av en Oscar-fest? Hun dukket opp i flere klær enn hun vanligvis bruker – altså ikke så veldig mange – men hva gjør hun der?

Foreløpig ser det ikke ut til at modellen har kommentert britens uttalelser.

Reagerer på uttalelsene

I etterkant har flere reagert på Morgans uttalelser. Seere av showet har blant annet stemplet uttalelsene som «misogynistiske», som er hat eller sterke fordommer mot kvinner.

– Når en mann (feilaktig) tror han har rett til å si hva kvinner – men ikke menn – kan ha på seg til Oscar-utdelingen, kan det være sexisme, skriver en seer og fortsetter:

– Men hvis en mann sammenligner dem med strippere for å skamme kvinner, som om strippere er «mindre enn» (det er de ikke), det kan være kvinnehat.