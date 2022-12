Kritiseres på sosiale medier: – Vi tester ikke på dyr

«Vi er stolte av at Glöd Sophie Elise er et 100% vegansk & cruelty free skjønnhetsmerke, uten at det går på kompromiss med kvaliteten på formuleringene».

Slik beskrives selvbruningsmerket på sine egne nettsider.

Siden merkevarens oppstart, har Glöd markedsført seg som «cruelty free» – et begrep som ofte brukes til å merke produkter for å indikere at det ikke har skadet eller skader dyr.

Blant annet brukes begrepet for å informere forbrukere om at et produkt ikke har blitt testet på dyr eller er laget av dyreorganer.

Sophie Elise Isachsen (27), som står bak det populære selvbruningsmerket, har selv stått i bresjen for dyrevern opptil flere ganger.

Sist i oktober donerte hun 100.000 kroner til dyrevernsorganisasjonen NOAH etter at regjeringen kuttet all støtte i det nye statsbudsjettet.

Hevder ingrediensene er testet på dyr

De siste dagene har kritikken haglet på sosiale medier, etter at et innlegg på forumet Kvinneguiden hevder at merket ikke har belegg for å kalle seg «cruelty free».

– Jeg ser at det stadig spørres etter hvorvidt Glöd spray tan er cruelty free eller ikke, både her og på SEs instakontoer, starter innlegget med.

Videre tar den anonyme brukeren for seg flere av produktenes ingredienser, og viser til at disse er testet på dyr. Brukeren har også lagt ved lenker til diverse rapporter som bekrefter det brukeren påstår.

Både rotter, mus og kaniner blir nevnt, både i innlegget på Kvinneguiden og i rapportene.

ANONYM KRITIKK: Forum som Jodel og Kvinneguiden har diskutert hvorvidt Glöd-produktene er testet på dyr eller ikke. Foto: Skjermdump fra Jodel og Kvinneguiden.

Flere brukere svarer at dette er svært kritikkverdig, og at de ikke kan skjønne at produktene kan bli merket som «cruelty free».

Innlegget har senere blitt spredt i andre sosiale medier – som Instagram og den anonyme chatteappen Jodel.

Les hva Sophie Elise Isachsen sier om kritikken nederst i saken.

– Ikke et krav

På Dyrevernalliansens nettsider finner man en oversikt over hvilke produkter som ikke er testet på dyr, samt hvilke produkter som er fra selskaper som tester på dyr.

«Hygiene- og kosmetikkprodukter sertifisert med Cruelty Free-merket gir deg den beste sikkerheten mot dyretesting», står det i produktguiden fra Dyrevernalliansen.

Der oppgir de også at vurderingen av usertifiserte produkter er basert på egenerklæring fra produsentene, og gir derfor ingen garanti mot dyretesting. Dyrevernalliansen oppfordrer forbrukeren selv til å bruke litt tid på å finne produkter som er fremstilt uten dyretesting.

Produktene som er merket i rødt i guiden, er produkter man burde unngå.

Om man søker opp Glöd, dukker det opp et grønt smilefjes.

GRØNN: Glöd er merket som grønn i Dyrevernalliansens produktguide. Foto: Skjermdump / dyrevern.no

«Dyrevernalliansen har fått bekreftet skriftlig at denne produsenten verken tester ingredienser eller ferdige produkter på dyr».

Da God kveld Norge tar kontakt med Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, kan hun forklare at nesten alle kjemiske stoffer før eller siden har blitt testet på dyr.

– Det er derfor ikke et krav fra Dyrevernalliansen at produkter og ingredienser ikke er testet på dyr noensinne. Da ville ingenting blitt godkjent – selv vann som ingrediens ville blitt rødlistet, sier hun.

– Har helt sikkert blitt testet på dyr i fortiden

Kleveland forteller at det som kreves for å bli «grønnlistet» er at selskapet ikke tester produkter eller ingredienser på dyr, fra dags dato, og at de ikke betaler andre for å gjøre det for seg. Selskapet kan heller ikke bidra til dyretesting i andre land.

– Det eneste fornuftige, som dyrevernorganisasjoner over hele verden baserer seg på, er at merkevarene slutter å dyreteste fra dags dato.

Slik kan du sørge for å handle dyrevennlig Som forbruker kan man velge kosmetikk- og hygieneprodukter som ikke er dyretestet, i stedet for produkter som er det. Appen «Dyrevennlig» gjør dette ganske enkelt. Her kan du som forbruker klikke på hver enkelt merkevare for å se kildene, og dermed selv vurdere hva du ønsker å gå for. Dukker det opp et grønt smilefjes ved produktets navn, indikerer det at produktet ikke er testet på dyr. Produkter merket rødt bør unngås.



Spørsmålet er derfor ikke om stoffene en eller annen gang er blitt dyretestet, men om de er blitt dyretestet på vegne av Glöd.

Stoffene som blir nevnt i innlegget på Kvinneguiden – dihydroxyacetone og phenoxyethanol – er så vidt Kleveland bekjent nokså vanlige ingredienser.

– De har helt sikkert blitt dyretestet i fortiden, men det er ikke nødvendig å dyreteste dem videre, og denne «historiske» dyretestingen sier heller ingenting om Glöd.

Videre forklarer Kleveland at en merkevare kan komme på grønn liste i deres produktguide på én av tre måter:

1. Ha sertifisering av den internasjonale ordningen Cruelty Free. Dette innebærer tredjeparts sertifisering og er det tryggeste alternativet for forbruker, men kostbart og ganske komplisert for merkevaren.

2. Være listet av Peta International. Dette er basert på egenerklæring fra merkevaren og gir dårligere trygghet for forbruker, men innebærer også at merkevarene ikke opplever økonomiske/praktiske hindre mot å gå ut med sitt standpunkt.

3. Skrive kontrakt med Dyrevernalliansen om at de ikke dyretester ingredienser, ferdig produkt, eller i produksjonsprosess, og heller ikke får andre til å gjøre det for seg. Dette er basert på egenerklæring fra merkevaren slik som listing hos Peta, og er en praktisk løsning for nordiske merkevarer.

STOLER PÅ GLÖD: Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, sier at de ikke har noen grunn til å mistro Glöd. Foto: Ihne Pedersen

Til God kveld Norge sier Kleveland at Glöd har gått for sistnevnte – de har skrevet kontrakt med Dyrevernalliansen der de garanterer for at produktene ikke er testet på dyr.

– Vi har ikke, med bakgrunn i det du skriver, noen grunn til å mistro Glöd. Tvert imot går de foran som et godt eksempel for andre kosmetikkmerker, mener Kleveland.

Mener kritikken kan stamme fra fordommer

Doktorgradsstipendiat ved Kristiania, Mathilde Hogsnes, forsker på influensere, sosiale medier og påvirkning.

Hun trekker fram at det ikke er uvanlig at influensere er et undervurdert fenomen i næringslivet, og at kritikken kan stamme fra fordommer.

Hogsnes påpeker at dette kommer spesielt fram i at produktene fra Glöd har kommet best ut i flere uavhengige tester.

– Likevel anerkjenner vi det ikke som en etablert merkevare eller et etablert produkt fordi hun (Sophie Elise, journ.anm) som influenser, eller influensere generelt blir undervurdert og feminisert, sier hun.

FORSKER PÅ INFLUENSERE: Doktorgradsstipendiat ved Kristiania, Mathilde Hogsnes mener at det ikke er uvanlig at influenserne er et undervurdert fenomen. Foto: Jonatan A. Quintero

Hun peker på at dette ikke er særegent for Sophie Elise, men noe forbrukere ofte gjør med influensere.

– Vi har ikke akseptert influenser-industrien som en etablert bransje enda.

Videre forteller Hogsnes at sosiale medier kan bidra til at vi blir påvirket uten å være kritisk for informasjonen vi blir eksponert for.

– Hvis det kommer informasjon fra noen vi kjenner på sosiale medier, kan vi miste litt av den kritiske evnen, sier hun og fortsetter:

– Sosiale medier er konstruert slik at vi ikke nødvendigvis blir eksponert for begge sider av en sak, som ville vært mer typisk i tradisjonelle medier. Jeg tror det bidrar til at vi blir eksponert for mye av den informasjonen som allerede bekrefter en oppfatning vi har fra før.

– Kommer aldri til å gå på kompromiss

Sophie Elise Isachsen presiserer i en tekstmelding til God kveld Norge at Glöd har dyrevelferd i fokus.

– Vi tester ikke på dyr. Testing på dyr er heller ikke lov i Europa, hvor produktene produseres, sier influenseren.

TESTER IKKE PÅ DYR: Sophie Elise Isachsen avviser til God kveld Norge at Glöd tester på dyr. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ifølge Isachsen følger Glöd EU-reglementet for kosmetikk. Hun synes det er veldig hyggelig at Dyrevernalliansen mener merkevaren går foran som et godt eksempel.

– Glöd kommer aldri til å gå på kompromiss av mine verdier – hvor dyrevelferd er i fokus, avslutter 27-åringen.