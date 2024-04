Kritiseres for proteinpulver: – Kjenner at det irriterer meg

Ekspert mener at særlig én ingrediens reduserer kvaliteten. – Smak og at det er enkelt å mikse er også viktig, sier Westerlin.

25 år gamle Oskar Westerlin har siden han opprettet TikTok-kontoen sin i 2019 vokst til å bli en av landets desidert største influensere.

I skrivende stund kan han skilte med mer enn en halv million TikTok-følgere, en kvart million Snapchat-abonnenter, og nesten 190.000 følgere på Instagram.

Slikt blir det bra business av, og solide muligheter for større kommersielle samarbeid. I fjor skapte han hysteri rundt Westerlins sjokoladeboller, samt lanserte sitt eget klesmerke.

I år tar han steget over til det mer helsemessige feltet – og satser på kosttilskudd gjennom merket «Coore».

I selskapets nettbutikk kan man kjøpe blant annet proteinpulver.

TRE SMAKER: Det er dette proteinpulveret som møter kritikk. Foto: Skjermdump / Coore.no

Det har vekket nysgjerrigheten til flere, og fått kritikerne til å ty til blant annet Jodel for å uttrykke sin mening.

– Penga renner inn

«OW, proteinpulveret ditt er jævla elendig? Inneholder masse glysin som «vanner» ut proteininnholdet og gjør det mindre anabolsk. Billig å produsere men ræva produkt», er det en som skriver.

«Nei, drikk melk», skriver en annen.



Videre reklamerer Westerlin i kjent stil for flere av produktene sine på blant annet TikTok. Også der stiller folk spørsmål ved innholdet i proteinpulveret:

«Pannekakene er gode, men du må gjøre noe med det proteinpulveret, ække noe bra», kommenterer en følger.

«Gutta, dette er ren business, produktet er dårlig og gir null endring, men penga renner inn. Det er en god ide av Oskar, men ikke veldig bra gjort», hevder en annen.



God kveld Norge vil komme til bunns i hvorvidt kritikken er berettiget, og kontakter derfor ernæringseksperter som kan gå innholdet etter i sømmene.

Christian Johansen, klinisk ernæringsfysiolog ved WeCare Omsorg i Trondheim, samt treningsentusiast, tar gjerne en titt på produktet.

Han trekker frem to hovedpoenger man bør ha fokus på ved bruk av proteintilskudd, nemlig kvaliteten på proteinkilden, og den totale mengden protein per porsjon.

Han mener at Westerlins produkter ikke når opp til kravene for det som kan betegnes som et godt proteinpulver.

– Det enkleste er nok å anta at Westerlin og gjengen ikke satte seg godt nok inn i hva slags produkt det var de kjøpte for rebranding eller videresalg, tror Johansen.



To viktige hovedpoeng

Johansen utdyper:

– Proteiner kan bestå av tjue forskjellige aminosyrer. Åtte av disse klarer ikke kroppen å lage selv, så de må vi få i oss via kostholdet, opplyser ernæringsfysiologen.



NÅR IKKE OPP: Klinisk ernæringsfysiolog, Christian Johansen, mener proteinpulveret fra «Coore» ikke helt svarer til forventningene. Foto: Privat

Disse betegnes som essensielle aminosyrer.

De øvrige tolv aminosyrene produserer kroppen på egenhånd.

– Personer som har økt fokus på å innta mer protein, bør etterstrebe å velge proteinkilder hvor forekomsten av alle åtte essensielle aminosyrer er god, forklarer han videre.



En bør altså velge produkter som inneholder de proteinene kroppen ikke produserer på egenhånd.

Når det gjelder Westerlins proteinpulver, er det positivt at det har myseprotein fra melk som hovedingrediens, slår ernæringsfysiologen fast.

– Melk inneholder hovedsakelig to proteiner – myse og kasein, og begge disse er av svært høy kvalitet.



Men når det gjelder den totale mengden av protein i proteinpulveret til «Coore», er det her det blir utfordrende, ifølge Johansen.

– Reduserer kvaliteten

Johansen forklarer at for å anslå mengden protein i pulveret, ser man på hvor mye nitrogen det er i det.

Det er nitrogen både i proteinene kroppen lager selv, og de en må få i seg via kosten.

– Proteinråstoff av høy kvalitet er kostbare saker, så enkelte produsenter ser noen ganger sitt snitt til å tilsette ikke-essensielle aminosyrer til proteintilskuddene de lager, forklarer han.



Ikke-essensielle aminosyrer inneholder like mye nitrogen som de essensielle, men bidrar ikke til like mye muskelvekst.

– Så man vil kunne holde nivået av nitrogen og protein i pulveret like høyt, men man reduserer mengden essensielle aminosyrene til fordel for et billigere alternativ.

– Dette vil øke profittmarginen, forklarer Johansen.

Han påpeker at basert på produktlisten inne på «Coore», så er den ikke-essensielle aminosyren glysin oppført på samtlige varianter av proteinpulveret.

Ingredienser i Coores proteinpulver Ingredienser Triple Chocolate: myseproteinkonsentrat (MELK), skummetmelkpulver, l-glysin, fettredusert kakaopulver (8 %), aroma, fortykningsmiddel (E466), salt, søtningsmiddel (sukralose, acesulfam K). Kan inneholde spor av egg, soya, melk og hvete Ingredienser Strawberry Milkshake: myseproteinkonsentrat (MELK), skummetmelkpulver, l-glysin, aroma, fortykningsmiddel (E466), fargestoff (E162), surhetsregulerende middel (296), salt, søtningsmiddel (sukralose, acesulfam K). Kan inneholde spor av egg, soya, melk og hvete. Ingredienser Vanilla Ice Cream: myseproteinkonsentrat (MELK), skummetmelkpulver, l-glysin, aroma, fortykningsmiddel (E466), surhetsregulerende middel (296), salt, søtningsmiddel (sukralose, acesulfam K). Kan inneholde spor av egg, soya, melk og hvete. Kilde: Coore.no

– Produsenter er ikke pålagt å oppgi nøyaktig prosent av ingredienser i slike blandingsprodukter, men vi ser på «Triple chocolate»-varianten at glysin listes før fettredusert kakaopulver, som er på åtte prosent, fortsetter han.

– Det betyr at mer enn åtte prosent av proteinet i dette pulveret er glysin. Dette mener jeg reduserer kvaliteten på det ferdige produktet.

Johansen konkluderer derfor slik:

– Tilsetning av ikke-essensielle aminosyrer bør ikke forekomme. Proteintilskuddene fra «Coore» når derfor ikke opp på disse punktene.



Gode anmeldelser

Oskar Westerlin blir forelagt kritikken fra Johansen. Han har ingen kommentar til om han anser produktet for å være av høy kvalitet, men sier:

– Jeg har utviklet dette produktet i samarbeid med «Coore»-teamet, som består av erfarne eksperter og gründere med lang erfaring i bransjen.

Til tross for kritikken, ser kundene på nettsiden imidlertid ut til å være fornøyd med produktene, hvor de fleste roser smaken.

Det er også en viktig faktor for Westerlin.



– Jeg har brukt proteinpulver de siste åtte årene, og mange av dem har vært dårlige på smak og vanskelige å blande ut. Målet var derfor å utvikle et pulver som ikke bare var næringsrikt, men også enkelt å mikse og som smaker godt, sier 25-åringen.



ENKELT OG SMAKFULLT: Oskar Westerlin mener det er flere faktorer som spiller inn for at et proteinpulver skal svare til forventningene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han forteller at dette også er grunnen til at de har valgt å bruke glysin.

– Glysin finnes naturlig i alle former for proteinpulver. Det stemmer ikke at det er brukt fordi det er billigere, understreker Westerlin.



– Vi har valgt å øke mengden glysin for å forbedre smaken, på samme måte som en skvett fløte i en saus forbedrer smaksopplevelsen. Selv om dette påvirker næringsinnholdet noe, er hovedeffekten en betydelig smaksforbedring, noe som gjør proteinpulveret diggere og enklere å innta regelmessig, legger han til.

Han trekker frem de gode tilbakemeldingene de så langt har fått på smaken.



– Vi har fått nesten utelukkende femstjerners anmeldelser. Dette har vært en viktig faktor for meg personlig, da jeg vet hvor utfordrende det kan være å fortsette med et proteinpulver som ikke smaker godt, sier Westerlin.

Skviser ut næringsstoffene

Klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør, er ikke like kritisk til bruken av glysin som Christian Johansen.

– Jeg tenker at det spiller mindre rolle, fordi hovedfordelen er myseproteinet, forklarer hun, og tilføyer:

– Hvis en først skal bruke proteinpulver, så bør man velge et med helt optimal sammensetning – og da er nok ikke dette proteinpulveret det beste du kan få tak i.



KLAR ANBEFALING: Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener et glass melk etter trening er like bra, om ikke bedre, enn å bruke proteinpulver. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun fortsetter:

– Det ironiske er at når folk tar proteinpulver, kjøper de egentlig melk hvor vannet er skvist ut. Deretter heller de oppi vann, rister flaska – også tror de at det har blitt magisk, sier Sundfør.

Ulempen, ifølge Sundfør, er at en ikke får i seg like mye av de andre næringsstoffene.

– Proteinet er bevart, men du får ikke like mye kalsium, B12, jod, riboflavin, tiamin og fosfor som du får ved å drikke melk. Sjokolademelk har perfekt mengde med protein og karbohydrater som restitusjonsdrikk og det smaker i tillegg veldig godt, sier hun.

– Vil tjene penger

– En med så mye påvirkningskraft som Westerlin, kunne heller sagt «det å drikke et glass melk eller to etter trening, er kjempebra for muskeloppbygging». Han kunne påvirket ungdom til å skjønne det. Isteden vil han tjene penger på å markedsføre et proteinpulver, hevder Sundfør.

– Jeg kjenner at det irriterer meg, legger hun til.



Til det svarer Westerlin:

– Folk bør absolutt drikke melk og spise råvarer, det gjør også jeg daglig, og jeg viser det til mine følgere. Men det utelukker ikke at proteinpulver er et svært praktisk og prisgunstig hjelpemiddel for å øke proteininntaket i kosten, sier han og utdyper:

– En liter melk gir cirka 35 gram proteiner, som igjen gir cirka 1,5 gram protein per krone. Kjøper man proteinpulveret vårt derimot, får man 2,5 gram protein per krone – og enda viktigere, da slipper man de ekstra kaloriene fra fett og karbohydrater man må innta samtidig om man skal få proteinene fra melken, avslutter han.