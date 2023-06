Kritiseres for fronting av sexleketøy: – De fleste onanerer jo

Etter at Amalie Olsen frontet en kampanje for en sexleketøybutikk i helgen, har hun vært utsatt for kritikk og seksuell trakassering.

Influenser og youtuber Amalie Olsen (24), har de siste årene brukt sine sosiale medier til å snakke åpent om seksualitet.

– Jeg har valgt å snakke åpent om dette. Jo mer man snakker om det og ufarliggjør det, jo bedre blir det, sier Olsen til God kveld Norge.



Hun opplever selv at dette har åpnet opp for dialog rundt grenser, nytelse og trygghet.

Responsen Olsen har mottatt rundt å være åpen om temaet har vært utelukkende positiv, men etter en kampanje hun delte i helgen har hun vært utsatt for kritikk og seksuell trakassering.



SNAKKER ÅPENT: Amalie Olsen opplever at å snakke åpent om seksualitet, bidrar til å ufarliggjøre det. Foto: TV 2

– De fleste onanerer jo

I helgen omtalte nemlig Olsen en sex-leketøybutikks kampanje.

– Jeg reklamerte for en «voksenlekebutikk», noe jeg ikke hadde noe problem med. For de fleste onanerer jo eller bruker tid alene eller med partner, så for meg var det helt normalt, sier 24-åringen til God kveld Norge.



Til tross for flest positive kommentarer, inneholdt innboksen også kritikk og store mengder seksuell trakassering, rettet mot kvinner, hevder Olsen.

24-åringen skal ha mottatt kommentarer om at hun deler for «voksent» innhold til et for ungt publikum.

– Det er jo alltids noen som ikke synes det er så kult siden det har alltid vært et «hysj hysj»-tema, mener youtuberen, og fortsetter:

– Jeg kan ikke se hvem som sender inn svar og spørsmål, men jeg ser selve statistikken på dem som følger meg. Det er flest 18–24 år, nummer to er det 24–30 år. På en tredjeplass er det 13–18 år, hevder hun.

Olsen presiserer at det er 13-års aldersgrense på Snapchat, så hvis noen oppretter bruker før det er det ikke noe hun kan gjøre noe med.

Youtuberen legger ikke skjul på at hun tror det å snakke åpent om seksualitet og nytelse fra tidlig alder, kan føre til at ubehagelige situasjoner ikke oppstår.

– Hvis man lærer om det fra tidligere alder, jo bedre. Det handler ikke kun om den seksuelle nytelsen, men også trygge rammer og grenser, mener Olsen.

Seksuell trakassering

Olsen frontet kampanjen med følgerne sine ved og blant annet vise fram en rosa dildo.

– Da jeg snakket om å bruke en rosa dildo var det flere som skrev «hva med å bruke min istedenfor», og «du kan komme hit så skal jeg vise deg hvordan det funker, dirty girl», sier hun.



Olsen mener det er mange som har et seksuelt syn preget av porno, derfor valgte hun å dele disse kommentarene med følgerne sine for å vise at kvinner fortsatt opplever seksuell trakassering av gutter.

Selv om Olsen alltid har snakket åpent om seksualitet, mottar hun stadig hets rundt tematikken.



Hun legger ikke skjul på at dette er en av hennes hjertesaker, og begrunner det så enkelt med at hun synes det er tåpelig at noe så naturlig ikke skal snakkes om.

– Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig, og startet med å være åpen om det ved bruk av humor.



Positive og negative sider

Tore Holte Follestad er spesialist i Sexologisk rådgivning – NACS. Han mener det både er positive og negative sider ved at influensere er åpne om seksualitet.

– Generelt tenker jeg at det er positivt at flere snakker om seksualitet, om det er det de gjør. Men ofte er det ikke seksualitet, men sex.

Han mener det er problematisk at mange influensere ikke har noen form for formell kompetanse når det gjelder seksualitet og hvordan man snakker om tematikken i det offentlige rom.

– Det gjør at det som i utgangspunktet er gode intensjoner ikke alltid holder eller er tilstrekkelig. Et godt eksempel på det er influensere som deler personlige erfaringer knyttet til hormonell prevensjon som igjen får unge kvinner til å kutte ut prevensjon og med det utsetter seg for uplanlagt graviditet.

SEXOLOG: Tore Holte Follestad jobber som sexolog. Foto: Privat

Follestad mener influensere kan være med på å skape forventninger til sex som ligner det man kan se i porno.

– Det kan være et stort fokus på sexleketøy, orgasmer, fine kropper og det å være vellykket generelt. Dette kan skape et forventningspress ovenfor unge som kan være problematisk, forklarer han.



Likevel mener han det også kan være positive sider ved at influensere deler sine erfaringer om seksualitet.

– På den måten kan man lese eller høre om andre som har lignende erfaringer som seg selv, og da vil man ikke føle seg så ensom og utenfor som man kunne ha gjort uten influensere.



Ikke nok kompetanse

Undersøkelser utført av Sex og Samfunn viser at både lærere og elever ønsker seg bedre undervisning om temaer som nytelse og grensesetting. I tillegg til det mangler lærere kompetansen for å undervise i faget.

Follestad er enig i at seksualundervisningen i den norske skolen ikke er god nok.

– Folk kan generelt lite om hva som skal til for å få orgasmer og andre gode opplevelser. Det kan gjøre det vanskelig for både unge som skal i gang med sin «seksuelle karriere», men og for folk som har vært seksuelt aktive lenge og ikke helt får det til, forteller Follestad og fortsetter:

– Det er lite fokus på onani – i perioder har ikke onani blitt sett på som ordentlig sex. For noen handler manglende orgasme om at man rett og slett ikke onanerer, og derfor ikke vet hva man trenger av ulike stimuleringer for å få det til.