Kritiseres for å misbruke sønnens sykdom i kommersielt samarbeid

Onsdag denne uken delte influenser Sara Emilie Tandberg (30) et innlegg på Instagram, hvor hun reklamerer for mobilselskapet Ice.

Hun innleder innlegget med:

«Reklame. Når sønnen min fikk diabetes type 1 i fjor måtte han få sin første mobiltelefon. Ja faktisk så måtte vi skaffe to telefoner, en til han og en til assistenten på skolen, i tillegg til våre egne. Jeg oppdaget nylig at vi kan spare mye på å gå over til @ice.no. For med Icejunior er det GRATIS for barn under 13 år å ha et mobilabonnent».

Nå ser flere rødt og mener at hun misbruker sin diabetessyke sønn i kommersielt samarbeid.

«Nå må dere gi dere»

På Instagram har flere stilt seg kritiske i kommentarfeltet:

«Hvorfor slette alle kommentarer som stiller spørsmålstegn ved bruk av barn i kommersiell sammenheng?»

En tilsynelatende oppgitt Tandberg svarer:

«Nå må dere gi dere. Jeg «bruker ikke sykdommen». At han har diabetes er noe vi har vært åpne om lenge og intet nytt. Når jeg blir ansatt til å reklamere for et abonnement til barn faller det seg helt naturlig for meg å fortelle hvorfor vi har mobil til vår syv-åring og at i vårt hus trenger vi mange abonnementer. Det handler ikke om å «bruke en sykdom», men å opplyse om at man kan benytte seg av en god tjeneste, hvorfor vi bruker den, som er jobben min. Det er lov å til å være uenig eller tolke det annerledes enn hva som var min intensjon. Men kommentarer som omhandler dette vil bli slettet».

Influenseren har angivelig slettet kommentarer som omhandler dette, dermed har flere vist sitt misnøye i kommentarfeltet til Ice på Instagram.

«Barn har rett til å skjermes»

«Veldig skuffet over at dere lar en influenser bruke sitt barns sykdom i reklame for dere. Vært fornøyd kunde hos dere i mange år, men vurderer nå å bytte... Barn har rett til å skjermes, dette barnet blir nå brukt i reklame med informasjon om sin sykdom...», skriver en under en Instagram-post, publisert av Ice selv.



En annen skriver: «Fryktelig at dere lar influenser Sara Emilie Tandberg reklamere for dere. Hun bruker sitt syke barn for å tjene penger. #boikottice».

«Hvordan kan dere bruke influenser som skal reklamere for dere, der Sara Emilie bruker barnet sin diagnose i reklame @ice.no?», lyder det fra en tredje.

Kommunikasjonssjef i Ice, Sebastian Storvik sier til God kveld Norge at de støtter generelt det å være varsom med informasjon man deler offentlig.

– I dette tilfellet har en mor selv valgt å være åpen om at hennes sønn har diabetes i en reklame for vårt gratis mobilabonnement Ice Junior, fordi mobilkommunikasjon er viktig for henne i forbindelse med medisinering, sier Storvik.



KOMMUNIKASJONSSJEF: Sebastian Storvik, kommunikasjonssjef i Ice, sier at det har kommet positive og negative reaksjoner. Foto: Marius Viken / Ice

Kommunikasjonssjefen i Ice opplyser om at det har kommet både positive og negative reaksjoner.

Han mener at folk må få mene det de vil, så lenge det gjøres på en ryddig måte.

I tillegg til å ha mottatt kommentarer i kommentarfeltet på Ice sin Instagram-konto, har Ice fått én direkte henvendelse.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Sara Emilie Tandberg, foreløpig uten hell.