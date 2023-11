Kritikken hagler mot redaktøren: – Jeg har utvist dårlig dømmekraft

Kritikken hagler mot journalist og Subjekt-redaktør Danby Choi (30) etter at han var med i en TikTok-video med en person som er dømt for seksuell omgang med en mindreårig.

Videoen er av det humoristiske slaget hvor mannen dukker opp på døra til Choi, hvor 30-åringen videre spør hva som bringer han dit.

Deretter spør han mannen om han har blitt kansellert, etterfulgt av at Choi tar med seg mannen inn i huset og trøster han.

Videoen er nå borte fra den omdiskuterte appen, men har allerede rukket å bli repostet på flere plattformer.

Det har skapt mange reaksjoner.

SLETTET: «Hva bringer deg hit?», spør Choi til mannen som er dømt for seksuell omgang med en person under 16 år. Foto: Skjermdump TikTok

God kveld Norge har sett videoen, men velger å ikke publisere den med hensyn til personvern.

Kommentarfeltet koker

På X, tidligere Twitter, valgte MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal å videreposte videoen.

Det har skapt heftig debatt i kommentarfeltet.

«Her snakker vi skivebom av @danbychoi», skriver én.



«Dette var særdeles skuffende. Har sansen for Choi til vanlig, men her går han så langt utenfor det som er ok», skriver en annen.



Danby Choi er kjent for å ha kontroversielle meninger, og har ofte engasjert seg i offentlige debatter om ytringsfrihet, og som kritiker av det han omtaler som «kanselleringskultur».

Han har blant annet skrevet en bok om temaet, som heter «Kanseller meg hvis du kan».

Selv sier Trædal til God kveld Norge at han synes det var en rar video, og at han synes det er pussig at den nå er borte.

Utover det har han ingen ytterligere kommentar til saken.



REPOSTET: MDG-politiker Eivind Trædal valgte å reposte Choi's TikTok-video på X. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Skuffet

Det har imidlertid influenser og tiktoker Jenny Huse.

Kort tid etter videoen ble publisert valgte hun å publisere en egen reaksjonsvideo på TikTok.

«Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig skuffet over deg Danby, for jeg trodde ikke du ville gå så langt i å være kontroversiell», innleder Huse i videoen.

REAGERER: Influenser Jenny Huse reagerer sterkt på videoen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg er skuffet over Danby, fordi jeg mener han ikke evnet å se hvilke konsekvenser videoen ville ha for ofrene som får opp videoen på TikTok. Samtidig som jeg synes han virker å være reflektert i de fleste situasjoner, men her er han bare barnslig, utdyper Huse til God kveld Norge.



Videre forteller hun hva det er hun reagerer på med videoen.

– Jeg reagerer på at Danby lager en humoristisk video sammen med en som er dømt for seksuelle lovbrudd, hevder Huse.

– Jeg mener at å ta lett på et såpass sårt tema er med på å vanne ut begrepene voldtekt og seksuelle overgrep. Å være kansellert kan ikke stilles på lik linje som å være dømt av det norske rettsapparat. Drar en de parallellene kan en bidra til å tie jenter, siden overgrep nærmest blir latterliggjort i videoen, legger hun til.

Videre forteller hun at hun synes det er dumt at videoen ikke lenger er tilgjengelig.

– Fordi da kan vi ikke diskutere hva som ble gjort galt.



– Jeg har utvist dårlig dømmekraft

God kveld Norge har tatt kontakt med Danby Choi for å få en kommentar på videoen. I stedet har han valgt å dele en utttalelse på sin egen Facebook.

– Jeg har utvist dårlig dømmekraft, og beklager, innleder han i Facebook-innlegget.

BEKLAGER: Danby Choi beklager for dårlig dømmekraft. Foto: Nico Sollie / TV 2

Videre påpeker han at «mobilen har vibrert i ett kjør» siden videoen ble publisert.

– Videoen har provosert noe vanvittig. Det forstår jeg, skriver han.

– Mange syntes det var kvalmt. For meg var det i øyeblikket ikke engang komplisert. Jeg skulle bare representere verdier jeg ellers holder høyt: å være varm også med mennesker som gjennomgår mye hat, selv om de har gjort noe kriminelt, og skal sone for dette. Noen vil selvfølgelig oppleve det som et forsvar av lovbruddet, men det er det ikke.

Avlsutningsvis presiserer Choi at som redaktør skal man veie sine ord og deltagelse i offentligheten.

– Jeg burde sett det bedre for meg, det etterlatte inntrykket jeg var med på å skape. Det forstod jeg ikke da, og jeg har strødd salt i såret hos fornærmede og flere. Jeg har utvist dårlig dømmekraft. Det er jeg lei meg for, og beklager.