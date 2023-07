Kritikken hagler mot Emmy Awards etter «The Last of Us»-stjerne mottok nominasjon

NOMINERT: Bella Ramsey, mest kjent for sin rolle Ellie i «The Last of Us» er nominert av Emmy Awards som «beste kvinnelige skuespiller». Det får flere til å reagere. Foto: Jordan Strauss

Bella Ramsey er nominert i kategorien «beste kvinnelige skuespiller» for sin rolle i dramaserien, «The Last of Us». Nå hagler kritikken mot Emmy.

Den populære dramaserien «The Last of Us» er basert på spillserien med samme navn fra 2013.



Hovedrollene i serien spilles av Pedro Pascal (48) og Bella Ramsey (19).

Seerfavoritten er sett av flere millioner verden over, og HBO Max meldte i en pressemelding tidligere i år at den første sesongen av det postapokalyptiske dramaet har blitt den mest sette serien noensinne på HBO Max i Norge og i Europa for øvrig.

Nå er Ramsey nominert av Emmy Awards i kategorien «beste kvinnelige skuespiller» for sin rolle i den populære serien.

Det får fansen til å rase mot Emmy-Awards.

Ikke-binær

Den unge skuespilleren identifiserer seg nemlig som ikke-binær. I et intervju med Vouge, sier Ramsey at de foretrekke å bruke pronomenet «de/dem».

«Jeg hadde mye angst rundt pronomen. Når «The Last of Us først kom ut var jeg sånn «alle kaller meg hun», fordi jeg ser ut som en «henne». Men nå er jeg i stand til å vokalisere det mer. Å bli kalt «dem» er det mest sannferdige for meg. Det er den jeg er», uttalte Ramsey i intervjuet.

De kom ut som ikke-binær i januar, flere måneder før nominasjonen.

Ikke-binær Ikke-binær er personer som identifiserer seg med et annet kjønn enn kategoriene mann og kvinne, som identifiserer seg med begge disse kjønnskategoriene, eller som opplever at kjønnsidentiteten er flytende og i endring gjennom livet. Ikke-binær kan også vise til personer som ikke identifiserer seg med noen kjønnskategori i det hele tatt. Kilde: Store medisinske leksikon

Flere av fansen viser sitt misnøye om at juryen har plassert skuespilleren i en kjønnsdelt kategori.



Raser på Internett

På Twitter uttrykker en dette om nominasjonen:

«Jeg synes så synd på de, for de kan liksom ikke få en pris for hardt arbeid uten å miskjenne seg selv»,

En annen skriver:

«Å putte Bella Ramsey i en «hovedrolleinnehaver»-kategori når de er ikke-binære, er en så vanskelig posisjon å være i.

IKKE-BINÆR: Skuespillieren Bella Ramsey definerer seg som ikke-binær, likevel er de nominert i kategorien for «beste kvinnelige skuespiller».

«Det er en god tid i underholdningsindustrien for ikke-binære og transpersoner. Det er lang tid igjen, men ting er i endring, uttrykker en tredje.

Etterlyser kjønnsnøytrale kategorier

I våres uttalte «The Last of Us»-stjernen i et intervju med Vanity Fair at de etterlyser kategorier som er kjønnsnøytrale ved prisutdelinger.

«Kategoriene for øyeblikket føles ekstremt kjønnede med språket rundt dem», sa Ramsey.



«Jeg vil ikke at begrensninger når det gjelder språket i kategoriene skal være en grunn til at ikke-binære skuespillere som meg ikke kan feires. Og det kan åpne opp for en samtale om hvordan det føles – så lenge jeg er klar over det faktum at det ikke er ideelt, men også at det å finne alternativer er veldig komplisert.», fortsatte 19-åringen.