Kritikken hagler: – Hva faen er det her?

Da influenser Helle Nordby (29) nylig gikk til innkjøp av to flasker med Sophie Elise sin selvbruning fra Glöd, fikk hun seg en stor overraskelse.

– Hva er dette? Det ser ut som grønn bæsj!



29-åringen valgte å ty til TikTok for å ytre sin frustrasjon rundt produktet, og hun er ikke alene om opplevelsen:

– Skjedde med meg og! Prøvde bytte tre ganger i butikk, men alle tre var grønne, skriver en annen i kommentarene.



DELER ERFARINGEN SIN: Helle Nordby tok til TikTok for å dele sin opplevelse. Foto: Skjermbilde / TikTok

– Hva faen er det her?



Vi går mot julebordsesong og storforbruk av selvbruning til vinterbleke bein.

– Jeg har brukt Glöd i veldig mange år, sier Nordby som selv gikk til innkjøp av to flasker for å påføre vinterhuden.



Hun pumper ut selvbruningen fra to helt like produkter fra Glöd, hvor man tydelig kan se at selvbruningen har vidt forskjellige farger.



– Her er det noe som ikke stemmer!



SAMME PRODUKT: Innholdet ser ut til å være fra to helt forskjellige produkter. Foto: Helle Nordby

– Hva faen er det her?

– Dette har skjedd to ganger på bare åtte måneder, det er jævlig irriterende. For jeg ender jo opp med å kaste den, sier hun i TikTok-videoen.

Les hva Glöd og H&M svarer, lenger ned i saken.

GRØNT OG BRUNT: Produktet ble kjøpt på H&M (Hennes & Mauritz) i Bogstadveien og begge ble kjøpt samtidig. Foto: Helle Nordby

Til God kveld Norge forteller Nordby at flaskene skal være helt like, men at det likevel er noen små detaljer som skiller dem.

– Den ene har blant annet hvit lapp bak, mens den andre er rosa og fronten er litt annerledes.

LIK, MEN ULIK: Her kan man se de to flaskene, med ulik bakside. Foto: Skjermbilde/ TikTok

Hun legger til at det på produktet står at den skal holde i seks måneder - fra den er åpnet.

– Men det står ikke noe når produktet er pakket, legger hun til.



– For meg kan selvbruningen godt se ut som grønn bæsj, men når jeg får et grønn-skjær i huden, så ender det jo med at jeg vasker det av og kaster produktet, sier 29-åringen.

– Feil med produktet?

29-åringen sitter nå igjen med flere ubesvarte spørsmål.

– Hvorfor skjer det? Whats the deal? Har den gått ut på dato? Selger de gamle produkter?

– Hva ønsker du svar på?



– Jeg ønsker svar på hvorfor det skjer.

– Jeg elsker Glöd og kommer til å fortsette å bruke produktene deres, men hadde vært fint med en forklaring og om man har rett på retur, avslutter hun.



Dette svarer Forbrukerrådet på, les lenger ned i saken.

Flere i samme båt

Nordby er langt fra alene om å ha opplevd problemer med Glöd selvburning.

I kommentarfeltet er det i skrivende stund over 260 kommentarer, hvor flere trekker frem spørsmål om produktet kan være gammelt.

Her er noe av det kundene skriver:

«Alle jeg har kjøpt er sånn grønn. Aldri sett den i brun, og jeg har kjøpt maaaange!»



«Den grønne der er sånn min ser ut som etter ca. seks mnd etter bruk. Den var sikkert gammel da du kjøpte den.»

«Det har skjedd med mange. Hadde gått tilbake til butikken og fått tilbake pengene.»

IKKE ALENE: I kommentarfeltet på TikTok er det flere som engasjerer seg. Foto: Skjermdump / TikTok

– Kan fort gå i vasken

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, informerer om rettighetene kunder har ved kjøp av kosmetikk.

– Drømmen om en brun og blid førjulstid, kan fort gå i vasken hvis selvbruningen ikke fungerer som den skal.

– Ved kjøp av kosmetikk har du de samme rettighetene som ved andre ting du kjøper. Ved produktfeil kan forbrukeren fritt velge om hen vil kontakte selger eller produsent, understreker han.

FLERE HENVENDELSER: Thomas Iversen informerer om at Forbrukerrådet har mottatt rundt 400 henvendelser om kosmetikk hittil i år. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Likevel skal kundene vite dette:

– Vi hører veldig ofte om butikker som henviser forbrukere direkte til produsenten for klagebehandling, det er ikke lov.

– Hvis du driver butikk, og selger produkter, da må du også håndtere de klagene som kommer, legger han til.

Og selv om holdbarheten på Glöd selvbruning er seks måneder etter åpning, understreker Iversen at forbrukere bør ta hensyn til hvor man lagrer produktet:

– Det er viktig å oppbevare kosmetikk riktig, siden både luft, lys og temperatur påvirker hvor lenge produktet holder.

– Hvis du ikke oppbevarer selvbruningen din riktig, kan de aktive ingrediensene i produktet reagere med oksygen i luften, og få en grønn farge. For å unngå dette bør du oppbevare selvbruningen din på et kjølig og mørkt sted, opplyser han.

Glöd: – Kan endre farge

God kveld Norge tar kontakt med talsperson for Glöd, kommunikasjonsansvarlig i Jordanes, Sofie Oraug-Rygh.

Hun skriver dette i en epost til oss:

«Vi henviser til informasjon på produktet: Produktet skal oppbevares på et kjølig, tørt sted under 20 grader.

Om produktet oppbevares i høyere temperaturer kan det i noen tilfeller endre farge. Dette har ikke noe å si for resultatet etter avskylling av guidefargen og produktet er helt trygt å bruke.»

JORDANES: Sofie Oraug-Rygh er kommunikasjonsansvarlig i Jordanes, er et skandinavisk merkevarehus med fokus på hverdagsprodukter og tjenester. Foto: Jordanes

Vi spør derfor om kunden kan forvente å få likt resultat, til tross for at den ene pumper ut grønt skum og den andre brunt skum. Da svarer Oraug-Rygh dette:

«Det er identiske flasker med samme innhold. Dette er et produkt vi selger i flere markeder hvor det ulike krav til hvilke språk som brukerinformasjonen skal være skrevet på. I dette tilfelle er det flere språk på den ene flasken enn på den andre. Men altså samme innhold».

Utover dette har de ingen ytterligere kommentarer.

H&M svarer: – Helt trygt

Kommunikasjonsspesialist og presseansvarlig i H&M, Clara Oldenberg, skriver dette til God kveld Norge:

«Produktet denne kunden refererer til kan endre farge hvis det ikke oppbevares på et kjølig, tørt sted under 20 grader, ifølge instruksene på emballasjen. Selve produktet er imidlertid fremdeles helt trygt og effektivt å bruke.

Hvis kunden ønsker å diskutere dette videre, anbefaler vi at vedkommende tar kontakt med det lokale kundeserviceteamet vårt.»