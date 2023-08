Kristopher Schau om nær venns bortgang: – Jævlig utrivelig

For en knapp måned siden sovnet radio-profil og programleder Frode Hanssen inn, bare 51 år gammel.



Han hadde lidd av nervesykdommen ALS i omtrent halvannet år.

Hanssen har sammen med brødrene Kristopher (52) og Aleksander Schau (48) drevet radioprogrammet Kvegpels på Radio Nova i over 30 år.

Kristopher Schau er aktuell med barneboka «Den lille redde bæsjen», og i forbindelse med høstlanseringen til Kagge og Stenersen Forlag møter God kveld Norge Schau.

Han sier at tapet av Hanssen var noe han var forberedt på, men at det ikke var mindre fælt av den grunn.



– Det var jo jævlig utrivelig, da, sier han.



Hedrer sin avdøde venn

Schau beskriver Hanssen som initiativtaker og oppmuntrer.

Videre forteller han at til tross for at Hanssen medvirket i Kvegpels over mange år, var han ikke med det siste året fordi stemmen hans forsvant.

Schau bemerker at det er rart at Hanssen ikke lenger er en del av deres mangeårige prosjekt.

– Vi må fortsette, vi har jo ikke noe valg, sier han og legger til:

– Vi er på en måte vant til at han ikke er der, men nå blir han heller ikke der i form av at han hører på.

Schau starter opp sendingene igjen i august – denne gang uten sin gode venn fra sidelinjen.

Han avslører at de vil ha en spesialsending i den forbindelse.

Schau legger ikke skjul på at han tror det er mange som kjente på at den tidligere radio-profilen ble borte.

Dette er beskjeden vi håpet vi aldri måtte skrive.

Klokken 02:22 i natt sovnet Frode stille og rolig inn. ALS tok fra oss verdens beste mann. Frode - mannen med det største hjertet, de beste bamseklemmene og det enorme snakketøyet har gått bort.

Sov godt, Frode.

Vi elsker deg. pic.twitter.com/TX1yg6y8WV — Kvegpels (@Kvegpels) July 14, 2023

Han forteller at det er mange som ble kjent med Hanssen, spesielt i radiomiljøet og særlig i NRK.

Flere av disse startet radiokarrieren sin med Hanssen som redigerer, forteller han.

– Den dag i dag har vi tekniker-prisen på Radio Nova. Den har i alle år het Frode Hanssen-prisen, oppkalt etter ham. Han var jo på et tidspunkt den mest kjente radioteknikeren i landet, så det er veldig mange som har et forhold til ham, ifølge Schau.



Forfatter-debut

52-åringen har flere jern i ilden, i tillegg til å drive med radio og med musikk, er han som nevnt bokaktuell med «Den lille redde bæsjen».

Det er den første boken ut i Schaus nye bæsjebok-serie.

Forfatteren forteller at boken oppsto i forbindelse med podkasten «Krisemøte», som han hadde sammen med programleder Kyrre Holm Johannessen (49).

– Jeg og Kyrre hadde hjemmelekser hver uke, og jeg fikk i lekse å lage en barnebok. Jeg brukte ikke så mye tid på det, men plutselig så jeg at noen hadde laget animasjoner til stemmen min.

Dermed tok han kontakt med Kagge Forlag for å utgi boken.

– Jeg har ikke løftet en finger nå, men løftet en finger for veldig mange år siden, ler han.



Overfor God kveld Norge røper han at han har mange oppfølgingsideer. Blant annet «Bæsjen som trodde han var en promp» og «Bæsjen som brant».