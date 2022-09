Kristine Grændsen: – Alt er skummelt, vondt og mørkt

– Ikke veldig mange uker før jeg ble spurt, så så jeg på sesong to med kjæresten min. Da sa jeg til han: «minn meg på å aldri noensinne si ja til dette». En halv uke etterpå så skulle jeg være med. Det er en hyttetur det er vanskelig å si nei til, sier Kristine Grændsen i studioet til God kveld Norge.

Skuespilleren kjent fra blant annet «Basic Bitch» er en av deltagerne i den tredje sesongen av VGTV-suksessen «Ikke lov å le på hytta».

– Det var alle typer frykt, og æresfrykten tok stor plass. Og det har ikke gitt seg, smiler hun.

En av de andre deltagerne er NRKs radioprofil Galvan Mehidi.



– Det var så surrealistisk som jeg trodde det skulle være. For meg så var det en utavdegselv-opplevelse. Veldig surrealistisk, sier Mehidi.

GODE VENNER: Galvan og Kristine gjestet God kveld Norge.

Rar atmosfære

Blant de andre deltagerne finner vi humorlegender som Calle Hellevang-Larsen, Else Kåss Furuseth og Christian Mikkelsen. Man skulle tro det ble en morsom hyttetur av en slik bukett, men ikke med dette konseptet.

– Det er en veldig rar atmosfære der inne. Alle er morsomme, men det er ikke sånn morsomt at man har det bra. Alt er skummelt, vondt og mørkt. Nesten hele tiden. Noen ganger kunne jeg ta et skritt tilbake og føle at jeg var en del av «performance art», forklarer Grændsen.

– Man har veldig følelsen av at man har vært på en kjempelang fest, også utviklet den seg i mange forskjellige retninger. Du husker ingenting og nå skal det på TV, fortsetter hun.

For Grændsen var det ikke så vanskelig å ikke le i starten.

– Jeg var så nervøs og grua meg så mye, så frykten hadde lammet alle følelsene i ansiktet, ler hun.

Får skryt for roast

Roasten er alltid et høydepunkt, når en og en deltager skal prøve å rakke ned på de andre fra talerstolen. Galvan Mehidi blir overrasket over sin egen innsats da han ser roasten hos God kveld Norge.

– Det å stå der og roaste mens alle andre ser deg i øynene, det var en selvtillitsknekk. Men jeg fikk Amalie Stuve til å le, og det er jeg veldig stolt av, sier han.

– Calle sin roast var veldig gøy, og Galvan også tegnet noen fine bilder, sier Grændsen.

Innspillingen var en svært intensiv affære.

– Alt er spilt inn på én dag. Vi dro fra Oslo klokken åtte på morgenen, så startet vi 12 og filmet til to på natta, forteller Mehidi.