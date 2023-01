Kristin Gjelsviks helsesituasjon: – Vi er bekymret

Torsdag ettermiddag delte influenser Kristin Gjelsvik (36) at hun var på utredning på Drammen sykehus.

Influenseren hadde slitt med intens hodepine de siste ukene, særlig i forbindelse med anstrengelse.

Gjelsvik hadde planlagt å møte opp på Debatten hos NRK på torsdag kveld. Tematikken for kveldens episode handlet om eksponering og kommersialisering av barn på internett, noe influenseren brenner for.

Hun delte selv den første oppdateringen om utredningen. I posten skrev Gjelsvik at hun hadde et sterkt ønske om å bli skrevet ut for å kunne delta i programmet.

– En særdeles viktig debatt jeg har etterlyst i årevis! Nå blir det endelig noe av, og jeg nekter melde avbud fordi jeg ligger her. Nei vettuhva, det finner jeg meg faktisk ikke i, skrev influenseren på Instagram.

På grunn av innleggelsen så Gjelsvik seg nødt til å avlyse TV-opptredenen.

– Det har vært en lang natt

I en melding til God kveld Norge skriver Gjelsvik at hun ikke har anledning til å prate, men henviser oss videre til sin manager, Vilde Kristine Darvik.

Hun forteller at det har vært en lang natt og morgen.

– Vi er bekymret. Sent i går ble det utført en spinalpunksjon for å utelukke SAH, subaraknoidalblødning.

– Slik jeg forstår det er det usikkerhet rundt små lekkasjer på blodårer i hjernen som ikke er synlige på CT, skriver Darvik til God kveld Norge.

Videre forteller manageren at Gjelsvik ikke kan skrives ut før de får svar på prøvene.

– Kan være dødelig

Den norske legen Wasim Zahid (47) skriver i en melding til God kveld Norge at SAH er alvorlig.

KJENDISLEGER: Wasim Zahid og Kaveh Rashidi påpeker alvorlighetsgraden ved SAH. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB og Heiko Junge / NTB

– SAH er en alvorlig form for hjerneblødning, som i verste fall kan være dødelig, skriver han.

Kaveh Rashidi (34) påpeker også alvorlighetsgraden ved SAH.

I en melding til God kveld Norge skriver legen at at subaraknoidalblødninger er en tilstand leger er svært godt kjent med, fordi den potensielt er livsfarlig og kan kreve rask behandling.

– Den klassiske presentasjonen av sykdommen er en intens hodepine som oppstår over veldig kort tid, gjerne sekunder eller minutter.

Legen forklarer at subaraknoidalblødning er en blødning i hodet, som har noe vanligere forekomst hos kvinner.

– Vanligvis vil et bilde av hjernen vise blødningen og sikre en diagnose, men ved usikkerhet om diagnosen kan man bruke andre metoder. En slik metode er å se om det er spor av blod i hjernevæsken, det gjør man ved å ta en spinalpunksjon.

Rashidi påpeker at hodepine generelt sett er en vanlig og ufarlig tilstand, som de aller fleste av oss opplever.

– Men hvis man får en ny type, hurtig oppstående og svært intens hodepine burde man så absolutt kontakte nærmeste legevakt umiddelbart, avslutter han.

– Positive svar

Fredag ettermiddag delte Gjelsvik en ny oppdatering til sine 215.000 følgere.

I meldingen deler influenseren et bilde av seg selv fra sykehuset, sammen med teksten:

– Fineste dere! Takk for alle meldinger og søtte. Det har vært en ganske skremmende natt, men nå har jeg det fint og fått positive svar fra legene, skriver hun.

Hun legger til at hun vil oppdatere følgerne sine snart.