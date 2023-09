Kristin Gjelsvik svarer på kritikken: – Helt berettiget

Søndag ettermiddag svarer Kristin Gjelsvik endelig på kritikken som har haglet mot henne etter at hun lanserte sitt eget «Glow Up»-kurs



– Jeg er vant til å få kritikk, så dette kom en overraskelse. Jeg får kritikk for å åpne hjemmet mitt på julaften, kritikk for å dra til flyktningleir eller starter innsamling til vanskeligstilte familier, innleder Gjelsvik i en video på egen Instagram.

– Kritikken kommer i mange former og også når man ikke skulle tro den ville komme, men denne gangen er den dog - basert på slik dette er fremlagt i some og norsk presse, helt berettiget. Jeg har full forståelse for at folk er både skuffet og sinte!



Skulle aldri vært publisert

Kritikken som har vært rettet mot influenseren har basert seg på at hun som ikke har kompetanse som personlig trener, ernæringsfysiolog eller psykolog tilbyr å hjelpe folk med å få inspirasjon i matveien.

Det stemmer ikke, ifølge hun.

– Jeg deler mine erfaringer med DYKTIGE fagfolk ved min side. Jeg har stor respekt for kompetente mennesker med utdannelse bak seg, og ønsker nå å fremme flere av dem jeg ser mest opp til- og som har fått meg opp og ut av mørket, gjennom et fantastisk program, sier hun i videoen.

Hun hevder dog at kurset aldri skulle vært publisert til offentligheten og at det ble tatt ned så raskt hun ble gjort oppmerksom på det.

Unngått å svare

Flere har også reagert på at Gjelsvik ikke har svart på kritikken tidligere.

– Jeg synes det er litt ironisk at noen som jeg selv mener har gått fram som et eksempel i å ikke skulle utnytte følgerne sine, selger et svindyrt kurs direkte rettet mot den sårbare gruppen hun selv mener man ikke skal tjene på, sa blant annet Sofie Karlstad til God kveld Norge.

Gjelsvik mener imidlertid at det er en god grunn til det.

– Dette er kritikk basert på andres antagelser. Ikke basert på noe jeg selv har publisert. Derfor har jeg også holdt meg taus frem til nå.

Hun innrømmer at hun de siste dagene har vært nødt til å logge av og være hos moren sin mens det har stormet som verst.



BERETTIGET: Kristin Gjelsvik mener kritikken som har blitt fremlagt mot henne, er berettiget. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Forstår at det har skapt reaksjoner

I kursteksten som kun lå uten en stund, sto det blant annet at hun tilbydde folk som sliter med å spise, å spise med Kristin på video.

Til det sier hun:

– Når det gjelder «Spis med Kristin», så var denne teksten det refereres til en placeholder tekst basert på en TikTok trend, skrevet av en ansatt i Mikrosteg, det har ingen relevans til mitt produkt, og den teksten ville ikke vært der ved lansering av ferdigstilt prosjekt. Dette er tatt fullstendig ut av kontekst, og jeg forstår at det har skapt reaksjoner.

Videre sier hun at hun på lik linje med andre aktører innen mental helse og livsmestreing, har lov til å dele sin erfaring.

– Jeg selger meg selv - det er sånn jeg driver business, og nå selger jeg Kristins reise ut av en krise. Jeg påtvinger ikke et eneste menneske til å kjøpe mine tjenester, og kan derfor heller ikke kalles en svindler for å selge noe som ikke en gang eksisterer.

Avslutningsvis påpeker hun at majoriteten av målgruppen kurset var siktet, er kvinner i 30-55 års alderen.