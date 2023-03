Kristin Gjelsvik om bruddet: – Min eks sin lykke er ikke mitt ansvar

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren ser seg lei av at følgere stadig mener at hun opptrer hensynsløst overfor ekskjæresten.

I en story på Instagram kommer influenser Kristin Gjelvsik (36) med en streng beskjed til sine 218.000 følgere:

– Min eks sin lykke er ikke mitt ansvar!

I juli 2022 ble det kjent at det hadde blitt slutt mellom Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen (31). Det tidligere paret møttes på «Paradise Hotel» i 2012, og sammen har de sønnen Falk (3).

Begge har i etterkant av bruddet vært ærlige om at det har vært en tung prosess, spesielt med barn involvert. I november avslørte Poppe Thorsen at han så seg nødt til å ta en pause for å fokusere på egen helse.

Måneden etter kunne Gjelsvik avsløre at hun hadde funnet seg en ny flamme.

Mener det er lett å innta en offerrolle

Nå tar influenseren en alvorsprat med sine følgere, etter at hun mandag fikk meldinger om at hun burde holde seg for god til å dele de fine sidene av sitt liv, av respekt og hensyn til hennes ekskjæreste.

Hun forklarer at hun tar dette på story fordi hun vet om flere som opplever det samme etter et brudd - at man kjenner på dårlig samvittighet for å ha det bra, og at man virkelig får høre det fra utenforstående dersom man viser at man har det bra.

– La meg bare si en ting, og dette gjelder alle:

– Min eks sin glede er ikke mitt ansvar. Din eks sin lykke er ikke ditt ansvar. Jeg har tatt noen aktive valg for at jeg skal få det best mulig, for at jeg skal få det bra. Det er ikke noe som bare kommer til deg uten videre, uten å jobbe for det. Det er kun du som er ansvarlig for egen lykke, sier hun i storyen.

SLUTT: Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen var sammen i ti år. I juli 2022 ble det kjent at forholdet hadde tatt slutt. Foto: Espen Solli / TV 2

36-åringen sier videre at det er «lett å innta en offerrolle», spesielt etter et brudd.

Hun understreker at hun har prøvd å opptre så respektfullt som mulig i denne tiden, og forteller at det er dager der hun virkelig kunne ønske at hun kunne skrike høyt ut i offentligheten hva hun har stått i.

– Fordi det har vært jævlig vanskelig. Nå blir jeg faen så følsom. Jeg tror ikke dere aner hva jeg har stått i engang, forteller en preget Gjelsvik.

Det kan tyde på at influenseren har mottatt slike meldinger over en lengre periode, og at hun nå har fått nok.

– Nå er jeg så lei. Jeg er så lei av høre det. Om jeg har lyst å vise at jeg er lykkelig på Instagram, så gjør jeg det, sier hun og legger til at det siste hun fortjener er å få kjeft for å ha det bra.

– Jeg fortjener å ha det bra - DU fortjener å ha det bra, fortsetter hun, og viser til andre som går gjennom et brudd og føler at de ikke kan ha det bra av hensyn til ekskjærestens følelser.

– Dette er siste gang

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren forklarer at det er ingen andre enn personen selv som har ansvar for egen lykke. Hun sier videre at man har to valg:

– Enten kan man grave seg ned i dritten, fortsette og mate seg selv med elendighet, ha det forferdelig og synes synd på seg selv, og bare håpe at noen tar tak og drar deg opp fra renna og redder deg.

– Eller så kan du ta ansvar for ditt eget liv og «get your shit together», sier hun.

Gjelsvik anbefaler å gjøre det sistnevnte, og sier at uansett hvor vanskelig det er, så er det fysisk mulig å få det til.

– Det handler om å sette seg noen mål her i livet - og mitt mål er å leve mitt beste liv. Jeg skal ha det helt forbanna magisk, hver eneste dag jeg våkner skal jeg ha en god dag. Og det er det kun jeg som kan sørge for. At det faktisk blir en god dag, det er bare mitt ansvar. Ingen andre.

Avslutningsvis ber hun om at dette er siste gangen hun mottar meldinger av denne sjangeren.

– Dette er siste gang jeg vil ha en melding fra noen som mener at jeg opptrer lite respektfullt overfor min eks. For tro meg - jeg har vært så respektfull i denne tiden.

God kveld Norge har vært i kontakt med Dennis Poppe Thoresen som tar avstand fra kommentarene Gjelsvik har fått.

– Jeg synes Kristin skal ha det beste livet i verden. Jeg synes ikke hun burde få kritikk på at hun har det bra. Ønsker henne bare alt godt, skriver Poppe Thoresen i en tekstmelding.