Kristin Gjelsvik har startet nok en Spleis – håper på rekord

Fellesferien nærmer seg og influenser Kristin Gjelsvik (36) har opprettet nok en spleis for å hjelpe familier med trangere økonomi.

– Jeg ønsker at vi i fellesskap skal bidra til at ferien blir ekstra hyggelig for de som gruer seg. For familiene som ikke har råd til å gjøre noe hyggelig, og som ikke en gang kan ta seg råd til en is på en varm sommerdag, skriver infuenseren i Spleis-beskrivelsen.



Dette er andre gang den tidligere «Bloggerne»-profilen kjører i gang en såkalt «sommerspleis».

– Julen 2021 startet jeg en spleis for å gjøre høytiden litt kjekkere for familier som gruet seg, grunnet trang økonomi. Til sammen samlet vi inn over 400.000 kroner. Pengene gikk direkte til de familiene som trengte det mest skriver hun videre.



I tillegg til «julespleis» i 2021, åpnet hun ifjor opp hjemmet sitt for de som ikke hadde noen å feire jul med.

– Hjerteskjærende å se

Til God kveld Norge sier Gjelsvik at ideen til hennes første spleis skal ha kommet rundt juletider i 2021, da hun sjekket «Hjelp til jul»-kategorien på Finn.no.

– Det var så hjerteskjærende å se at det var så mange som ikke hadde råd til litt «slump» i julestrømpen til barna sine. Da fikk jeg den ideen, la oss starte en spleis. Det er så mye lettere å hjelpe andre når man gjør det i et fellesskap, forteller influenseren.

Håper på ny rekord

Dette er andre gang hun starter «sommerspleis», og i fjor samlet hun inn 270.000 kroner til familier over landet.

– Det hadde jo vært gøy å samle inn like mye, om ikke mer. Kanskje sette ny rekord? Det håper jeg jo på i år. Målet jeg har satt meg i hodet mitt er 400.000, det hadde vært helt fantastisk, forteller Gjelsvik til God kveld Norge.

I år ble hun spurt av en som fikk hjelp i fjor om hun skulle gjøre det samme i år, og det var en selvfølge for influenseren.

– Det er ikke akkurat sånn at den økonomiske situasjonen akkurat har bedret seg siden sist.

– Da tenkte jeg herregud, sommerferien ja. Denne fellesferien, det er jo så dyrt med aktivitetet og bare det å kjøpe is. Det koster jo så mye i utgangspunktet, men spesielt for de som ikke har mye å rutte med, forteller 36-åringen.

Allerede første dagen fikk hun inn hele 60.000 kroner, og er overveldet over responsen.

– Jeg har fått inn 60.000 bare i dag, så det har vært helt fantastisk. Det lover altså så godt. Folk er virkelig gavmilde. Det er helt enestående å se hvor mange som bidrar med alt fra en krone til 5000 kroner. Det er faktisk en som har bidratt med så mye.

I skrivende stund har spleisen fått inn rundt 100.000 kroner.

Lyst å fortsette tradisjonen

Til tross for at hun har bidratt til at flere familier har fått en lettere jul og sommerferie, innrømmer Gjelsvik at det har vært trist å høre historiene til familiene, men at hun blir rørt og ymdyk av åpenheten.

– Det gjør noe med deg som person, når du får lese og virkelig bli invitert inn i det så private. At folk ønsker å dele disse tingene med meg, står det så mye respekt av, forteller hun til God kveld Norge.

Avslutningsvis forteller hun at hun bruker stemmen og plattformen sin for å utgjøre en positiv forskjell.

– Dette er så givende. Dette er jo på en måte en tradisjon, nå har jeg hatt tre spleiser til nå, men dette er noe jeg definitvit har lyst til å fortsette med.