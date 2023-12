Kristin Gjelsvik har solgt boligen: – Tapt sykt mye

Nybygget i Stavanger ble solgt for flere millioner under prisantydning.

I februar delte influenser Kristin Gjelsvik (37) at drømmeboligen i Stavanger, som hun skulle dele med eksmannen Dennis Poppe Thorsen (31), var lagt ut for salg.

– Husdrømmen brast, og jeg kjenner det knyter seg skikkelig i magen når jeg ser på disse bildene! Her skulle jeg bo for alltid med familien min, skrev hun på Instagram da.



Etter snart ett år på markedet, er boligen nå solgt for 2,7 millioner under prisantydning.

– En tragedie



Fredag tok Gjelsvik turen til Stavanger og huset på Ormøy utenfor sentrum. Det siste besøket i drømmeboligen har hun delt med sine følgere på Snapchat.

– Dette er faktisk en skikkelig viktig closure for min del. Nå fikk jeg virkelig avsluttet dette kapittelet en gang for alle. Nå trenger jeg egentlig aldri å reise tilbake til denne byen, sier hun i en av videoene.

Hun legger heller ikke skjul på at hun er skuffet over prisen de fikk for huset.

– Det er jo bare en tragedie at det huset har stått ubebodd i snart ett år. Enda mer tragisk er det er at jeg har tapt så sykt mye penger på det huset. Tenk.. Prisantydningen var 11,2 millioner og det gikk for usle 8,5 millioner, for det sinnsyke huset. Det er så forbanna latterlig, sier hun.

Husdrøm i tusen knas

I februar 2022 avslørte Gjelsvik og Thorsen at de skulle bygge hus i Stavanger og dermed flytte fra Østlandet.

Slik ble det ikke, for allerede i juli samme år, kunne eksparet dele at de hadde bestemt seg for å gå fra hverandre.

– Husdrømmen i Stavanger går i tusen knas, og det er helt klart vondt når livet tar en fullstendig annen vending enn det man hadde sett for seg, skrev hun på Instagram da.



Gjelsvik og Thorsen møttes på «Paradise Hotel» i 2012, og sammen har de sønnen Falk.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Gjelsvik, foreløpig uten hell.