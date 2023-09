Kristin Gjelsvik beklager – igjen

I forrige uke lanserte influenser Kristin Gjelsvik (37) sitt eget «Glow up»-kurs.



«Mangler du livsgnist og energi? Trenger du inspirasjon i matveien? Drømmer du om din egen glow up?», er blant det som stor skrevet i introduksjonen av kurset som fikk en prislapp på 3599 kroner.

Det fikk flere til å reagere.

Tirsdag varslet Gjelsvik at hun onsdag kveld vil ha en direktesending på Instagram, for å snakke ut om «Glow up»-situasjonen:

– Det koker greit om dagen, og jeg tenker det kan være fint at vi får «pratet» litt sammen på direkten, skriver hun i forkant av direktesendingen.

I starten av direktesendingen takket Gjelsvik for de som har blitt med og ser på, og at hun har fått mange spørsmål hun skal svare på, etter beste evne.

– Jeg er så sliten, sånn skikkelig. Det har vært noen skikkelig syke dager, jeg er så lei meg, sier hun og fortsetter:

– Jeg vil først og fremst si beklager til alle mine trofaste følgere. Beklager, beklager. Det har aldri vært min intensjon å skuffe eller såre noen.

Fortsetter ikke med «Glow up»

Flere har reagert på hvem fagfolkene i prosjektet er, hvorpå Gjelsvik svarer at hun hadde en PT, terapeut med pyskologutdanning og ernæringsfysiolog med på laget.

«Glow up» var heller aldri ment som et slankeprogram, sier Gjelsvik

– Jeg er ingen fagperson. De som var med er alle sertifiserte folk innenfor sine fagfelt.

På spørsmål om Gjelsvik vil fortsette utviklingen av «Glow Up», er svaret nei:

– Jeg kommer ikke til å fortsette med dette prosjektet, det er faktisk lagt helt fullstendig dødt.

En av seerne spør også om Gjelsvik selv hadde reagert, dersom en annen influenser hadde presentert «Glow up»-kurset:

– Måten dette har blitt presentert på er absolutt kritikkverdig, så selvfølgelig hadde jeg reagert, sier en åpenbart berørt Gjeslvik.

– Jeg har stått på barrikadene tidligere, og er enig i at min retorikk ikke alltid har vært like god. Men det er jo noe med at vi lærer. Vi lærer spesielt av våre feil, sier Gjelsvik.

Synes du virkelig at dette var en riktig pris, spør en av seerne:

– For å svare helt konkret på spørsmålet, så nei. men igjen, dette var aldri et ferdig produkt.

– Igjen, tusen ganger unnskyld. Det mener jeg med hele mitt hjerte. Til alle de som jeg har skuffet og såret, unnskyld, sa Gjelsvik før hun sluttet direktesendingen.

Ansvarsfraskrivelse



Søndag kom Gjelsvik med sin første uttalelse på Instagram, noe som fikk det til å koke.



Treningsprofil og kroppspositivist Camilla Lorentzen var én av som reagerte på Gjelsviks uttalelse:

– Dette er den største ansvarsfraskrivelsen jeg har sett i mitt liv. jeg forstår at det suger balle, men av og til må man rett og slett bare se seg i speilet, innrømme de feilene man har gjort og ta ansvar for den skaden man har påført, skriver hun under Gjelsviks innlegg.