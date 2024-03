Kris Jenner i sorg etter dødsfall i familien

Tirsdag kveld adresserte den amerikanske TV-personligheten, skuespilleren og forretningskvinnen Kris Jenner (68) at hennes søster, Karen Houghton, har gått bort, 65 år gammel.

Nyheten deler hun på Instagram.

«Det er med det tyngste hjerte og den dypeste sorg jeg deler at min søster Karen døde uventet i går», innleder hun Instagram-innlegget med.

Karen, som var Jenners eneste søster, ble født tre år etter sin berømte storeøster.

Det var Jenner selv som valgte å adressere nyheten på sosiale medier, med en hyllest til sin avdøde lillesøster. Videre skriver Jenner:

«Hjertet mitt verker for moren min MJ og niesen min Natalie, og jeg ber om at Gud veileder oss alle gjennom denne vanskelige tiden. Karen var vakker innvendig og utvendig. Hun var den søteste, snilleste, den mest følsomme og sårbare og så så morsom. Hun følte seg alltid takknemlig og takknemlig for livet sitt og verdsatte familie og venner og spesielt sin vakre datter. Hun har en så stor del av hjertet mitt, og jeg verner om hvert eneste minne vi har sammen. Karens bortgang er en påminnelse om at livet er så kort og verdifullt og at morgendagen aldri er lovet. Vi må fortelle dem vi setter pris på hvor mye vi elsker dem. Jeg elsker deg min vakre søster».

Til tross for Kardashian-familiens svært offentlige liv, har ikke søsteren Karen spilt en stor rolle i deres reality-TV-berømmelse.

Hun har holdt en lav profil utenfor rampelyset og jobbet som sykepleier og forfatter før hennes død, melder TMZ.

Karen etterlater seg datteren, Natalie Zettel, som hun har med eksmannen Mark Zettel.

Årsaken til dødsfallet er fremdeles ukjent.