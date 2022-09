«Krigsseileren» blir Norges Oscar-kandidat

Det var tidligere annonsert at det sto mellom filmene «Krigsseileren», «Syk pike» og «Alle hater Johan» for å representere Norge.

Nå er det klart at det er «Krigsseileren» som er valgt ut blant de tre.

– Å formidle historien er det viktigste

I dramafilmen «Krigsseileren» blir vi kjent med historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

Regissør og manusforfatter Gunnar Vikenes sa i en pressemelding tidligere i høst at «Krigsseileren» er en nødvendig historie å fortelle for å sette i perspektiv den uretten krigsseilerne ble utsatt for etter krigen.

– Når filmen nå har fått den ære å bli valgt som den norske Oscar-kandidaten håper vi at det bidrar til at enda flere går og ser fortellingen om krigsseilerne, og deres familier. Å formidle den historien har alltid vært det viktigste for oss, skriver Vikene i en pressemelding fra Norsk Filminstitutt.

Det er estimert at omkring 3700 norske krigsseilere mistet livet og 473 skip gikk tapt under krigen.

Den dyreste filmen i norsk historie

På filmens rolleliste finner vi blant andre Kristoffer Joner (Bølgen), Pål Sverre Hagen (Exit) og Ine Marie Wilmann (Exit, Sonja).

– Det er fantastisk at filmen får representere Norge i møte med Oscar-akademiet. Filmen handler om en del av historien vi på mange måter deler med amerikanerne. Det at filmen som norsk Oscar-kandidat kan bidra til å kaste lys over det som skjedde med over 240 000 amerikanske krigsseilere, er naturlig nok også veldig stort for oss, sier Pål Sverre Hagen i en pressemelding fra Norsk Filminstitutt.

«Krigsseileren» har et budsjett på 110 millioner kroner, noe som gjør den til den dyreste norske filmproduksjonen.

Filmen, som hadde premiere den 23. september, har fått en rekke positive tilbakemeldinger av anmeldere. «Krigsseileren» beskrives som en av de viktigste krigsfilmene som er produsert.

Norsk storfavoritt

I fjor ble den norske storfilmen «Verdens verste menneske» nominert til hele to kategorier, både «beste fremmedspråklige film» og «beste orginalmanus».

Det ble imidlertid ingen pris til den populære spillefilmen, men filmen mottok likevel stor internasjonal anerkjennelse.

Blant annet tidligere president Barack Obama uttalte seg om filmen, og sa det var en av hans favorittfilmer fra 2021.

