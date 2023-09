Krass kritikk mot NRK-program – båtforbund varsler klage

NY SERIE: Bård Tufte Johansen og Lars Lenth reiser til Sørøya i Finnmark for å fiske i seks uker. Foto: Viktor Mauren / FIELD PRODUCTIONS / NRK

I «Jakten på monsterkveita» bosetter Bård Tufte Johansen og Lars Lenth seg i en øde fjord i Finnmark.

Målet i NRK-serien er å fange en kveite på 100 kilo på stang, fra en båt.



Men allerede i første episode er det én detalj som har fått flere til å stusse.

Fra seernes vinkel kan det tilsynelatende se ut som at mennene ikke bruker redningsvest.



Det reagerer blant annet Redningsselskapet (RS) på:

– Drukningsstatistikken viser at de fleste som drukner fra fritidsbåt eller fra land, er voksne menn, sier kommunikasjonsrådgiver Markus Plementas i Redningsselskapet.



MYE TID I BÅT: I serien bruker mennene mye av tiden i båt. Foto: FIELD PRODUCTIONS / NRK

– Menn i Bård og Lars sin aldersgruppe er kraftig overrepresentert i drukningsstatistikken. Det må vi gjøre noe med, sier Plementas.



Han legger til at alle, selv de som kan svømme, bør bruke redningsvest.

– Vi vil nemlig fortsatt se programmer av Bård og Lars, sier han.

Les hva Bård Tufte Johansen svarer, lenger ned i saken.

Avviser påstanden

God kveld Norge tar kontakt med prosjektleder i NRK for «Jakten på monsterkveita», Guri Skavlan, og spør om det faktisk er tilfellet at mennene ikke bruker vest i båten.

Hun svarer dette til oss:

– Bård Tufte Johansen og Lars Lenth bruker vest under jakkene når de er i båt.

UNDER JAKKENE: NRK hevder at mennene bruker redningsvest under jakkene under innspilling. Foto: FIELD PRODUCTIONS / NRK

– Hva er grunnen til at det er brukt redningsvest under jakkene?

– Dette av praktiske årsaker slik at de enkelt kan ta av og på jakkene og dermed slipper å ta av og på vest, sier Skavlan.

Dette tiltaket reagerer flere på.

Negativ signaleffekt

God kveld Norge videreformidler forklaringen fra NRK, tilbake til RS.

– Det er topp at de bruker flyteplagg.

– Men signaleffekten av å ha vesten utenpå klærne ville vært bedre enn når det for seerne ser ut som de ikke bruker vest, svarer Plementas.



NRK sier til God kveld Norge at de ikke har noen ytterligere kommentar til reaksjonen fra Redningsselskapet.

DRUKNER: Menn er overrepresentert i drukningsulykker i Norge. Foto: RS/ Redningsselskapet.no

– Mottatt flere reaksjoner

RS er ikke alene om å reagere på serien.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Stig Hvide Smith, mener NRK fronter sikkerheten i serien feil.

– Dette er fullstendig feil signal ut til allmennheten, slår Smith fast.

– Vi har mottatt reaksjoner fra våre medlemmer, legger han til.



– Kan dere oppsummere reaksjonene fra medlemmene?

– Tilbakemeldingene går generelt på at dette programmet gir svært dårlig signaleffekt hva gjelder vestbruk.

– Det typiske er at det er voksne menn som forulykker grunnet manglende vestbruk, understreker han.



Smith legger til at av 34 forulykkede i 2022, var det kun én kvinne.

– Dette er noe Båtforbundet arbeider intenst for å endre gjennom holdningskampanje og tiltak.

Han opplyser God kveld Norge om at Båtforbundet nå arbeider med en klage til kanalen.

– Vi er nå i ferd med å sende en anmeldelse til NRK.



– Bilder er sterkere enn ord

Skadeforebyggende Forum har «forebygging av drukning» som ett av sine prioriterte innsatsområder. Daglig leder Eva Jakobson Vaagland er derfor lite imponert over det hun ser:

– Det er synd at en slik god mulighet til å vise at redningsvest / flytevest skal være en selvfølge, ikke blir brukt.

Redningsvest vs flytevest: Redningsvester har en krage som hjelper en bevisstløs person å holde hodet over vannet. Disse vestene egner seg spesielt godt for barn eller andre som ikke kan svømme. Hvis man skal ferdes langt fra land er det også lurt å velge redningsvest fremfor flytevest.



Tradisjonelle flytevester er flyteplagg uten krage, formet som en vest. Her får hodet ingen støtte. Flytevester gir brukeren en oppreist stilling i vannet og passer best for personer som kan svømme eller som skal være i nærheten av land.

Kilde: Sikkerhverdag.no

– Vi vet at menn er overrepresentert i drukningsulykker. Vi vet redningsvest, og enda bedre flytevest - redder liv.

– Bilder formidler sterkere enn ord. Det er klart at synlige flyteplagg hadde gitt et veldig godt signal. Da hadde man, uten å trenge å bruke ord, gitt en klar melding om at kloke menn bærer vest.

Hun legger til at det her i tillegg er snakk om kaldt vann og da er sikkerheten desto viktigere.

Ny detalj i en senere episode

For Båtforbundet, som aktivt jobber med holdningsskapende arbeid, er det naturlig å tenke at forbilder som Bård Tufte Johansen og Lars Lenth bar flyteutstyret utenpå klærne og synlig for seerne.

Likevel har NRK valgt å gå for en mindre synlig variant og bruker heller vestene under jakkene.

God kveld Norge spør derfor NRK hvorfor de i en senere episode har valgt å bruke redningsvest over jakkene.

Dette ønsker ikke NRK å kommentere.

Ble det brukt vest eller ikke?

Vi tar kontakt med Bård Tufte Johansen for en kommentar og svar på om mennene bruker vest i båten.

Han svarer dette på en SMS:

«Vi prøvde å leve som menn fra Finnmark og de bruker ikke vest.....

Neida. Vi har dem under jakka».