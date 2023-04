Kraftig vekst for Northug

Siden 2011 har OL-gullvinneren Petter Northug (37) drevet aksjeselskapet Northug AS.

Selskapet har til hensikt å forvalte varemerket Northug. 75 prosent eies av Petter Northug selv, mens det resterende eies av daglig leder Terje Hallan.

Endelig overskudd

I flere år har selskapet slitt med røde tall.

I 2019 fikk Northug AS en opptur og kunne skilte med en omsetning på over to millioner kroner.



Men både i 2020 og 2021 endte det med solide underskudd.

Nå har Northug igjen snudd den negative trenden.

I fjor endte selskapet nemlig med et årsresultat på over 1,1 millioner kroner, viser det ferske årsregnskapet fra Brønnøysundregisteret. Northug AS dro inn i overkant av to millioner kroner i inntekter i fjor, mot 350.692 kroner året i forveien.

I tillegg til at aksjeselskapet forvalter varemerket Northug, har avtalen mellom Northug og Norges Skiforbund vært gjennom Northug AS.



Slik snudde de trenden

Av årsregnskapet går det fram at styret har stor tro på et solid overskudd også for 2023.

«Styrets arbeid i 2022 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. Det er inngått avtaler i 2022 som gjør at omsetningen øker. Budsjettet for 2023 viser et betydelig overskudd».

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra daglig leder Hallan eller Northug selv.

Pilene har pekt nedover

Regnskapstallene for Petter Northugs viktigste selskap, Petter Northug Holding, er fortsatt ikke klare.



I 2016 hadde selskapet sitt høyeste årsresultat på nær 10,5 millioner kroner.

Siden den gang har tallene pekt nedover.

I 2021 endte selskapet med et resultat på 281.468 kroner. Året i forveien var årsresultatet på rundt en halv million kroner.



I 2018 la Petter Northug opp som langrennsløper på toppnivå. Han kan se tilbake på en karriere med fire OL-medaljer og 16 VM-medaljer.



Etter karrieren har han satset på klær og sportsutstyr gjennom egen merkevare – Northug, og har vært profilert som programleder.



Til opplysning er Petter Northug for øyeblikket TV 2s langrennsekspert.