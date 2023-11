Kraftig resultatfall for Jonas Forsang-selskap: – Gir et feil bilde

Vanuzi AS har levert et underskudd på fem millioner, og et driftsresultat på 867.330 i underskudd. Det etter at selskapet hadde et overskudd på over 43 millioner året før, dog et driftsresultat på to millioner i underskudd.

I tillegg har finansinntektene til bedriften blitt redusert med nesten 40 millioner kroner.

– Det er heldigvis bare regnskapsmessige teknikaliteter som dytter det reelle overskuddet til 2023, forklarer daglig leder Jonas Forsang (42) til God kveld Norge.

Forsang er gründer, forlegger, forfatter og musiker, og er gift med tidligere «Costume»-redaktør Vanessa Rudjord (47).

Han henviser til regnskapsføreren for videre kommentarer til regnskapet.

Det lille forlaget Pilar

Regnskapsfører for bedriften, Erik Ritch-Reinfjord bekrefter at regnskapet gir «et feil bilde» av inntektene til Vanuzi, på grunn av regnskapstekniske grunner.

– Den reelle finansinntekten i 2022 var på 22,5 millioner kroner i forbindelse med restoppgjøret av Bonnier Norsk Forlag AS, men dette ble av tekniske årsaker bokført som gjeld på grunn av reglene rundt såkalt «bestemmende innflytelse», forklarer han.

Han referer til da Bonnier i 2020 kjøpte opp Strawberry Publishing.

Forsang hadde nemlig noen år tidligere startet opp det lille forlaget Pilar, sammen med Magnus Rønningen.



I 2018 gikk Petter Stordalen inn med en betydelig egenkapital, og forlaget ble etter kort tid underlagt Strawberry Publishing.

Ifølge Dagens Næringsliv kjøpte Bonnier 70 prosent av Strawberry i slutten av 2020. Da satt Stordalen med 44 prosent, Rønningen med 22 prosent, Forsang med 22 prosent og forfatter Jørn Lier Horst med 11,8 prosent eierandel.

BUSINESSSPARTNERE: Jonas Forsang Moksnes og Petter Stordalen eide Pilar Forlag sammen. Her fotografert sammen da Stordalen lanserte boken sin «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet». Forsang var forfatter av boka. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe

Forsang og Rønningen er nå helt ute av forlaget, og DN skriver at salget på 245 millioner kroner ga Forsang og Rønningen 54 millioner kroner hver.

– Den reelle finansinntekten i Vanuzi (i 2022, jour.anm.) var altså på 22,5 millioner kroner, noe som ville gitt solid overskudd. Reell egenkapital er derfor 22,5 millioner kroner høyere om man hadde bokført dette i 2022.

– På samme måte er gjelden til selskapet reelt sett 22,5 millioner kroner lavere enn det som står i regnskapet. Dette kommer altså ikke frem av regnskapene før i 2023. Men dette handler som sagt om rent regnskapstekniske ting, og gir ikke et korrekt bilde av de faktiske finansinntektene, sier Ritch-Reinfjord.

«I strid med aksjeloven»



I revisors beretning av årsregnskapet kommer det imidlertid også frem at selskapet er i strid med aksjeloven for å ha gitt lån på 12,6 millioner kroner til aksjonær.

«Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet», skriver statsautorisert revisor i rapporten.

Det er Forsang Moksnes som står oppført som aksjonær i selskapet. Han eier 100 prosent av aksjene i selskapet.



Det er ingen som er oppført som ansatt i bedriften.

God kveld Norge har spurt Forsang om en kommentar til revisors bemerkning om at det er gitt ut lån til aksjonær, som er i strid med aksjeloven.

Forsang viser til sin regnskapsfører, som gir oss følgende kommentar:

– I aksjeloven § 8-7 er det et krav om at lån til aksjonærer skal ha betryggende sikkerhet eller pant i eiendeler tilhørende aksjonæren. Dette må kommenteres i revisjonsberetning. Hele lånet er gjort opp i starten av 2023 og forholdet er ikke lenger aktuelt, sier Ritch-Reinfjord.



I beretningen kommer det frem at lånet blir nullstilt ved at det motregnes utbytte i regnskapet.



Flere styreverv

Ifølge Brønnøysundregistrene driver Vanuzi AS med:

«Konsulenttjentester innen media, og utvikling av redaksjonelt innhold og redaksjonelle produkter, både fysiske og digitale, samt musikk- og artistvirksomhet og investeringer innen eiendom, verdipapirer og kunst.»

Bedriften ble foretaksregisrert i juni 2015.

Jonas Forsang er oppført som daglig leder og styreleder i selskapet. Kona Vanessa Rudjord og Forsangs far, Hans-Olav Forsang, er oppført som styremedlemmer.

Ifølge Proff er Forsang også oppført som daglig leder i Strawberry Stories AS, og styreleder i Sameiet Villa Edelweiss, Lg Nordic, Belmonte Property Group, Belmonte Beverage Group og Belmonte Invest.