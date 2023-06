Kourtney Kardashian rasende over søsterens jobbavtale

I den ferske sesongen av The Kardashians havner to av søstrene i en ekte business-splid som fører til tårer og raseri fra flere hold. Eldstesøster Kourtney Kardashian (44) reagerer sterkt på at superstjernen Kim Kardashian (42) inngår en avtale med det italienske motehuset Dolce & Gabbana. Reaksjonen viser seg å være knyttet opp til førstnevntes eget bryllup.

Bekymret for søsteren

Kim ble nemlig tilbudt en rolle som kreativ leder for et av Dolce & Gabbanas moteshow i Milano. Dette etter at Kourtney hadde arrangert sitt eget bryllup i Portofino, gjennomsyret av det italienske luksusmerket.

– For meg å få gjøre et slikt prosjekt … Det betyr så mye for meg. Det gjør virkelig det, men jeg er bekymret for Kourtney, uttalte hun i utgangen av forrige ukes episode, og la til at hun ville snakke om dette for å unngå trøbbel innad i familien.

Bryter sammen



Bekymringen viste seg å være berettiget, for i neste ukes episode av The Kardashians får vi se Kourtney bryte sammen i tårer når hun får høre om søsterens avtale, skriver Daily Mail.

– Jeg beklager at jeg utelukkende blir opprørt, sier hun til lillesøster Kendall Jenner (27), idet hun bryter ut i tårer.



– For dette handler ikke om business. Det er akkurat som å kopiere bryllupet mitt, sier hun til Kendall.



For da Kourtney i fjor vår ga sitt ja til Blink 182-stjernen Travis Baker i Portofino, så var det i ekte Dolce & Gabbana-stil.

Det anerkjente motehuset sto så å si for hele bryllupsfeiringen. Begge var de iført deres design, og selve bryllupet fant sted i villaen L'Olivetta, som eies av de italienske designerne Domenico Dolce og Stefano Gabbana.

– Hun er sint på alle

Kendall bringer beskjeden til Kim, om hvordan Kourtney reagerte på søsterens avtale.

– Hun er sint på mamma, på alle sammen, sier hun.



Videre får man høre Kim fortelle om hvordan avtalen ble til og hva hun skal gjøre. Hun sier til søsteren Kylie Jenner (25) at de hadde sagt at de elsket alt ved hennes stil, og at de dermed hadde lurt på om hun ville fungere som kreativ leder for et av deres moteshow.

Men bekymringen overfor søsteren Kourtneys reaksjon henger over henne.

– Jeg ønsket på en måte at de skulle fått sitt øyeblikk. Jeg skulle ønske det hadde gått noe mer tid før jeg fikk denne muligheten, sier hun.



Kommer med intime avsløringer

Oppfølgeren til den populære realityserien «Keeping UP With The Kardashians» hadde premiere på Disney+ i fjor, og i mai kom de med sin tredje sesong.



Hver torsdag får vi et innblikk i hverdagen til de ekstravagante, Kardashian-søstrene.

I denne ukens episode kommer Kim Kardashian med avsløringer om at hun er sjenert når det kommer til å ha sex med noen.

– Foretrekker å ha sex med lyset av



Dette kommer fram i en lunsjprat hun har med Scott Disick, hvor de diskuterer forholdet mellom Cher (77) og Alexander Edwards på 36 år. Kim forteller at det går rykter om at de var intime på en fest, og legger til at hun ville ha følt seg svært ubekvem med å gjøre noe sånt med en ny flamme.

I det videre kommer det fram at Kim selv har tydelige preferanser når det gjelder belysning på soverommet.

– Jeg har stort sett lyset av nå, sier hun.



Hun synes selv det er rart at hun har dette behovet, all den tid hun kan løpe lettkledd rundt på en photoshoot med hundrevis av mennesker til stede, uten problem.

– Men så er det sånn at om du er der med meg, så er jeg mer sånn «vent, ikke se på meg. Skru av lyset!»