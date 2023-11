«Kongen befaler» kommer med julespesial – spilt inn i 2022

JULESPESIAL: I den kommende julespesialen av ­­­­­­«Kongen befaler», slippes to episoder som ble spilt inn før «mediestormen» rundt Atle Antonsen. Foto: Discovery

To episoder av «Kongen befaler», som ble spilt inn før Atle Antonsen trakk seg som konge, sendes til jul.

Både tidligere deltakere og en gjeng som aldri før har vært å se i «Kongen befaler», skal fylle til sammen seks juleepisoder.

Det skriver TVNorge og Discovery+ i en pressemelding.

Fansen får da et gjensyn med Leo Ajkic, Siri Kristiansen, Calle Hellevang-Larsen, Kristoffer Olsen og Solveig Kloppen.

De tidligere deltakerne skal løse en «rekke utradisjonelle og julete oppgaver» i huset til Atle Antonsen og i Drammens Teater.

To av julespesialens episoder ble spilt inn i fjor høst, før det ble kjent av Antonsen trakk seg som konge i det folkekjære humorprogrammet.

– Omstendighetene i november fjor gjorde at det ble det besluttet å sette to julespesialepisoder på vent. I år har vi spilt inn fire nye juleepisoder, så når høstens ordinære sesong av Kongen befaler rundes av denne uken, kan vi glede seerne med hele seks episoder i juledrakt, sier Magnus Vatn, ansvarlig redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros. Discovery.



I episodene som ble spilt inn i fjor, ser vi Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Henrik Ingebrigtsen, Tonje Brenna, Hans Olav Lahlum og Marlene Stavrum som møtes til dyst.

Det var i november i fjor at det stormet rundt komiker og skuespiller Atle Antonsen, etter at samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali politianmeldte ham for den mye omtalte hendelsen på Bar Boca.

Bård Ylvisåker (41) tok over tronen til Antonsen etter at han trakk seg fra humorprogrammet.



Mars i år kom nyheten om at komikeren vendte tilbake som programleder i humorsatsingen.