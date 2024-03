Kongehusekspert: – Håper de skammer seg

KONSPIRASJONER: Det har flommet over med konspirasjonsteorier etter at Storbritannias prinsesse Kate ble operert tidligere i vinter. Foto: Aaron Chown

Storbritannias prinsesse Kate sier at hun har fått påvist kreft i magen og reaksjonene lar ikke vente på seg.

Britenes prinsesse Kate får behandling for kreft i magen. Det kunngjør hun selv i en video på Instagram.

– Tusen takk for all støtten i denne tiden når jeg har vært syk, sier Kate i en kunngjøring fredag kveld.

– Jeg gjennomgikk magekirurgi i januar. Da operasjonen ble gjennomført trodde ikke legene det var kreft, men etter operasjonen viste det seg at jeg hadde utviklet kreft. Det ble oppdaget tidlig, sier hun.

Hun benyttet også anledningen til å takke det medisinske apparatet hun har hatt rundt seg.

Se hele uttalelsen i videoen under:

– En gjeng med tullinger

Historiker og TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, forteller til TV 2 hvorfor han mener diagnosen nå ble offentliggjort:

– Det første jeg tenker er at kongehuset kommer med meldingen for å unngå videre konspirasjoner. I dette tilfellet hadde det kanskje vært bedre om de bekreftet helsetilstanden tidligere, trekker han frem.

KONEGHUSEKSPERT: Kongehusekspert i TV 2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Slik han tolket videoen har de hadde fjernet noe de trodde var godartet under operasjonen, og testet det etterpå for så å finne ut at det var kreft.

Schulsrud-Hansen tror nå folket vil gi all støtte til fyrstinnen.

– Behandlingen går jo utover mye, så det er ikke rart hun har vært ute av søkelyset. Hvis folk fortsetter å konspirere nå er de en gjeng med tullinger.

– Jeg håper de som har spekulert mest skammer seg litt, det har vært direkte ufine konspirasjoner.

Det hvite hus: – Respektere privatlivet

Det hvite hus i USA har også reagert på prinsessens kreftdiagnose.

På en pressekonferanse fredag sier pressesekretær i Det hvite hus, Karine Jean-Pierre, at «våre tanker går til prinsessen og hennes familie i denne vanskelige tiden».

– Vi er utrolig triste over å høre nyheten, sier hun.

Karine Jean-Pierre sier videre at det nå er viktig å respektere deres privatliv, men vil ikke røpe om USAs president, Joe Biden, har snakket med prinsesse Kate i forbindelse med kreftdiagnosen.

DET HVITE HUS: Karine Jean-Pierre, pressesektretær i Det hvite hus. Foto: Andrew Harnik

Enorm støtte: – Stolt av Kate

I en pressemelding gjengitt av Reuters, opplyser Buckingham Palace at den britiske kongen har «holdt nær kontakt» med Kate i løpet av de siste par ukene.



Kong Charles formidler gjennom pressetjenesten at han er stolt.

– Jeg er stolt av Kate for hennes mot til å snakke som hun gjør, sier han.

Ifølge slottet er Charles «så stolt over Catherine for hennes mot til å snakke så åpent som hun gjorde» og har «holdt nær kontakt med sin elskede svigerdatter gjennom de siste ukene» etter at de tilbrakte tid sammen på sykehus.



STOLT: Den britiske kongen sier han er stolt av prinsesse Kate. Foto: Royal Household

Reaksjonene på prinsessens uttalelse har ikke latt vente på seg i sosiale medier. Kunngjøringen, som ble postet på Instagram, har i skrivende stund over 25 millioner avspillinger, over 2.2 millioner likes og nærmere 100.000 kommentarer.

I kommentarene deler hele verden sin støtte overfor prinsessen.

Blant dem, er programleder og «God morgen Norge»-profil Desta Marie Beeder (36).

FULGT MED: Desta Marie Beeder har fulgt nøye med på helsetilstanden til prinsesse Kate. Foto: magnus noekland / tv2

– Jeg synes det er trist å høre om diagnosen, og tenker også på hennes tre barn. Det må ha vært tøft å få en kreftdiagnose samtidig som «hele» verden har spekulert vilt i hva som har skjedd, sier hun og fortsetter:

– Forhåpentligvis vil det at hun nå deler så åpent som hun gjør bidra til at familien kan få litt mer ro. Jeg ønsker henne god bedring, skriver hun i en melding til God kveld Norge.

VISER STØTTE: Desta Marie Beeder tar en støttende skål for prinsesse Kate. Foto: Skjermdump @destabeeder

Også TV-personlighet Gunilla Persson (65) ytrer sin støtte til Kate og sier til God kveld Norge at hun syns det er stort av prinsessen å dele nyheten:

– Prinsesse Kate er en fantastisk person som går ut med sine tunge nyheter slik hun gjør. Så samlet og hyggelig og gir støtte til alle andre som kjemper mot kreft.

Saken oppdateres!