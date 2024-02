Kong Harald har bursdag: – Blir den eldste kongen Norge har hatt

KONGEN: Kong Harald har bursdag. Her avbildet i kongestolen under den høytidelige åpningen av det 168. Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kongens fødselsdag feires privat, opplyser Slottet til God kveld Norge.

Mandag ble det meldt at Kong Harald i en periode er på en privat tur til utlandet, og at kronprins Haakon tar over oppgavene hans.

– Bursdagen feires utenlands, noe som ofte har vært tilfelle. Kongen er jo så heldig at fødselsdagen ofte faller til uken Oslo tar vinterferie. Derfor har det skjedd at kongen også har dratt på tur med familien, forteller TV 2s kongehusekspert og historiker Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.

Kongen har heller ingenting på programmet i vinterferieuken, og kronprinsen er ført opp som regent frem til 1. mars. Det er imidlertid uklart når kongens tur starter og slutter.

– Kongen var også på utenlandstur rundt bursdagen i 2022, men vendte da tidlig hjem for å lede statsråd på slottet etter den russiske invasjonen av Ukraina, forteller Schulsrud-Hansen.



– Gratulerer med dagen

Kong Harald er sønn av kong Olav V og kronprinsesse Märtha.

Han ble født 21. februar 1937 på Skaugum i Asker, og han var den første norskfødte prins på 567 år.



NÅ OG DA: (T.v.) Kong Harald i sin offisielle uniform. (T.h.) Et bilde av prins Harald tatt i Sälen i Sverige 10. april 1940, slik at han fikk utstedt nødpass. Fra utstillingen «Kongelige fotografer – øyeblikksbilder fra 1890 til 1990» Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff og Kronprinsesse Märtha

Kong Olav døde 17. januar 1991, en drøy måned før Harald fylte 54 år.

Den avdøde kongen ble 87 år gammel, og med hans bortgang etterfulgte kronprins Harald ham på tronen.

– Kong Harald kommer til å være den eldste kongen Norge har hatt i løpet av 2024. Det vel ikke annet å si enn: Gratulerer med dagen til Hans Majestet Kongen, sier kongehuseksperten til God kveld Norge.

Fakta om kong Harald Kong Harald har to eldre søstre, prinsesse Ragnhild (død 2012) og prinsesse Astrid (92), men ingen av disse var arveberettigede til tronen etter Grunnloven av 1814. Ved prins Haralds fødsel var arvefølgen sikret.

Kongen er gift med dronning Sonja (86), som hadde pikenavnet Sonja Haraldsen. Da hun giftet seg med Harald i 1968, ble hun kronprinsesse av Norge. Da de giftet seg «brøt» Harald den kongelige tradisjonen, og giftet seg borgerlig. Både hans far og farfar, kong Haakon og kong Olav, giftet seg kongelig. Med andre ord med sine søskenbarn. Kongen er derfor også i slekt med andre kongefamilier. Blant annet var han og dronning Elizabeth ll av England tremenninger. Kong Harald er også tremenning med dronning Margrethe ll av Danmark. Kong Harald og dronning Sonja har to barn sammen; prinsesse Märtha Louise (52) og kronprins Haakon (50). Han har også fem barnebarn; Ingrid Alexandra av Norge (20), Sverre Magnus av Norge (18), Maud Angelica Behn (20), Leah Isadora Behn (18) og Emma Tallullah Behn (15).

I tillegg har de et stebarnebarn, Marius Borg Høiby (26), som er kronprinsesse Mette-Marit (50) sitt barn fra et tidligere forhold. Når kong Harald dør er det kronprins Haakon og hans kone, kronprinsesse Mette-Marit, som blir konge og dronning av Norge. Etter kronprins Haakon følger hans eldste barn, prinsesse Ingrid Alexandra, som dronning. Hvis hun får barn når hun blir voksen, kommer de før broren hennes, prins Sverre Magnus, i arverekken.

Kongen har markert seg flere ganger i nasjonale og internasjonale seilmesterskap. I 1964 bar han det norske flagget ved åpningen av de olympiske sommerlekene i Tokyo. I 1987 ble han og mannskapet verdensmestre med seilbåten, entonneren Fram X, og i 2005 ble de europamestre med Fram XV. Kong Harald deltok hvert år i nasjonale og internasjonale regattaer fram til han mot slutten av året 2022 erklærte sine dager som konkurranseseiler som over. Kilde: Det Norske Kongehus

– Vi har et kongepar som står på

De siste årene har dog bydd på noen sykdomstilfeller for kongen.

I fjor høst var han sykemeldt etter å ha fått påvist korona, og senest i januar ble Kong Harald meldt sykmeldt på grunn av en luftveisinfeksjon.

Også da måtte kronprinsen gjennomføre hans program.



I forrige uke var imidlertid han og dronning Sonja vertskap for statsbesøket fra Tanzania på Det kongelige slott.

– Så lenge kongen ikke er sykemeldt, så er kongen frisk, forteller Schulsrud-Hansen

– At en i dag 87 år gammel mann som jobber fullt må ta en sykemelding oftere enn andre kan en vel ikke holde imot kongen. Vi i Norge er heldig med at vi har et kongepar som står på i ett uansett, legger han til.

EKSPERT: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s Kongehusekspert. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

For kongeparet har det blant annet blitt fast årlig tradisjon å reise rundt til Norges fylker.

I fjor gikk fylkesturen til Nordland, men også i år skal nye kommuner krysses av på listen. Det fastslår kong Harald i et intervju med NRK.

– Og det blir to fylker den gangen: Både Agder og Rogaland, forteller han til statskanalen.



FYLKESTUR: I fjor sommer var kongeparet på fylkestur i Nordland. Foto: Annika Byrde / NTB

Målet er å komme rundt til alle kommunene i Norge, og etter fjorårets fylkestur, mangler kongeparet i underkant av 20 kommuner å besøke.

– De årsvise fylkesturene våre er noe av det kjæreste Kongen og jeg gjør. Vi får lov til å oppleve landet vårt i allslags vær, og vi får sjansen til å nyte det beste vi har av lokal kultur, mat og tradisjoner. Det beste er likevel å møte alle menneskene som bor over vårt ganske land. Menneske som er stolte av hjemstedet sin, og som utgjør de store og små varme fellesskapene i by og bygd, har dronning Sonja tidligere uttalt.