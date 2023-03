– Kong Charles III beholder arven for seg selv

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kong Charles III har ikke delt arven mellom søsknene sine, melder The Independent.

BEHOLDER PENGENE: Kong Charles III skal angivelig holde arven fra sin mor for seg selv. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kong Charles III skal angivelig holde arven etter sin avdøde mor for seg selv.

Det melder The Independent.

Ifølge avisen var kong Charles III den eneste begunstigede av avdøde dronning Elizabeth IIs eiendom på 650 millioner pund. Dette skal skyldes en avtale som ble stiftet i 1993.

Avisen melder at kongen ikke har delt arven ut mellom søsknene sine, prins Andrew, prinsesse Anne og prins Edward.

En kilde skal angivelig ha uttalt til avisen at prins Andrew er svært misfornøyd etter arvebeslutningen.

– Skal ha vært dronningens favoritt

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen forteller at det er slående at prins Andrew føler seg tilsidesatt.

– Prinsen skal ha vært dronning Elizabeth IIs favoritt blant barna, og nå er ikke dronningen her lenger til å beskytte sin favorittsønn, sier Schulsrud-Hansen.

Kongehuseksperten påpeker at arveoppgjøret etter dronningen er en komplisert prosess.

Det skyldes at det skal skilles mellom det som er tilhørende «The Crown», og det som er personlig formue.

– Vi har jo nylig sett at det tok litt tid før prins Edvard ble utnevnt til hertug av Edinburgh, en tittel det ble bestemt at han skulle arve etter sin far allerede da prinsen giftet seg i 1999, sier han.

– Ting tar litt lenger tid i det britiske kongehuset, og det kan hende at det prøves å finne gråsoner så prins Andrew skal få arvet minst mulig. Han står jo ikke i så høy kurs.

KOMPLISERT: TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, forteller at arveoppgjøret etter dronningen er en komplisert prosess. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Schulsrud-Hansen sier at ifølge avtalen fra 1993 har kong Charles III rett til å la alt tilfalle kronen, men TV 2s kongehusekspert tviler på at dette vil skje.

– Det er en møysommelig prosess, selv om jeg ikke tror det blir noen skifterett på den britiske kongefamilien, avslutter han.

– En inspirasjon

Dronning Elizabeth II døde september i fjor. Hun ble verdens lengstsittende kvinnelige monark.

Siden 1952, da hun var 25 år, har hun vært regjerende dronning av Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand. Hun var også dronning av 12 land som har blitt uavhengige siden hun ble kronet.

– Min elskede mor var en inspirasjon og et eksempel for meg og hele familien, sa kong Charles III etter morens dødsfall.