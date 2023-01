Kong Carl Gustaf åpner opp: – Forferdelig

Da prins Carl Philip (43) ble født, kom det en ny kronprins til verden, men endringer i arvelinjen gjorde at han selv aldri fikk bli konge.

I en ny SVT-dokumentar deler kong Carl Gustaf (76) sine tanker rundt avgjørelsen.

– Som forelder synes jeg det er forferdelig, sier kongen.

Et drøyt halvår etter at han ble født, endret grunnloven seg slik at det eldste barnet arver tronen uavhengig av kjønn.

Grunnlovsendringen ble allerede igangsatt da kronprinsesse Victoria (45) ble født, men trådte i kraft først noen år senere.

Det skriver Aftonbladet.

FØDT KRONPRINS: Prins Carl Philip var kronprins da han ble født, men senere ble grunnliven endret, slik at storesøster Victoria ble kronprinsesse. Her er kong Carl Gustaf avbildet sammen med sønnen da han giftet seg med Sofia Hellqvist. Foto: Jon Olav Nesvold

– Ganske rart

I den nye SVT-dokumentaren «Sveriges sista kungar» forteller kong Carl Gustaf hva han synes om avgjørelsen.

– Å ha lover som virker tilbakevirkende er ikke lurt, det tror jeg fortsatt. Sønnen min prins Carl Philip ble født og så plutselig endrer de på det, slik at han mister alt. Det er ganske rart, synes jeg, sier kongen.

Til tross for at kongen beskriver avgjørelsen som ble tatt som vanskelig, forteller han i et intervju at han tror endringen har vært styrkende for monarkiet.

Likevel mener han at den muligens burde ha skjedd før neste generasjonsskifte.

Førte ikke til splid

I den samme dokumentaren kommer det frem at det svenske hoffet hadde bedt om et ekstra intervju for å klare opp i hva kongen faktisk mener om arven.

Her står Carl Gustaf ved sin kritikk, men understreker at det ikke har ført til splid mellom søsknene. Han forteller også at Carl Philip har tatt det hele bra.