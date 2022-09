Kommer med pinlig avsløring

Førstkommende lørdag er det premiere på sesong 2 av dramakomedien «Kjære landsmenn».

Her møter vi blant andre Atle Antonsen (53), Ine Jansen (49), Jonas Strand Gravli (30) og Chloé-Fleur Kolstad (18) i rollene som den norske kongefamilien.

Da de to sistnevnte nylig gjestet God kveld Norges studio, kommer en av dem med en pinlig avsløring.

Visste ikke hvem Ine Jansen var

Kolstad innrømmer nemlig at hun ikke ser så mye på TV, og derav ikke hadde et forhold til verken Atle Antonsen eller Ine Jansen før de ble kollegaer.

– Det er nesten litt flaut. Jeg har jo fått med meg fjeset til Atle Antonsen et par ganger da jeg var liten og så på «Doktor Proktors prompepulver», men det er lenge siden. Så da vi skulle spille inn pilotepisoden, hilste jeg på Ine Jansen og bare «jaja, er du skuespiller du da?». Så tok det jo ikke så lang tid før jeg skjønte at hun var ganske kjent, sier den ydmyke 18-åringen.

På spørsmål om de er like karakterene sine som prins og prinsesse, er de begge litt nølende.

KONGELIGE: I serien «Kjære landsmenn» spiller Jonas Strand Gravli og Chloé-Fleur Kolstad prins og prinsesse. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Min karakter er jo veldig klønete. Jeg håper jo ikke at jeg er så veldig lik han i virkeligheten. Samtidig så tar man jo med seg mye fra virkeligheten inn i en karakter. Vi er jo begge litt sånn at vi tar ting litt som det kommer. Litt sånne konfliktskye typer, svarer Strand Gravli.

Kolstad håper at hun er like vittig som karakteren sin Ellinor, men at de på andre områder er ganske forskjellige.

– Når jeg tenker meg om har jeg sagt i et tidligere intervju at den delen vi er minst lik på er at hun er så bratty (bortskjemt, journ.anm), og jeg håper jo at det fremdeles stemmer.

Hun innrømmer imidlertid at hun ikke har sjekket med foreldrene om hvorvidt det stemmer eller ikke.

NY SESONG: Atle Antonsen (53), Ine Jansen (49), Jonas Strand Gravli (30) og Chloé-Fleur Kolstad (18) i «Kjære landsmenn». Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Bereist baby

Det som kanskje skiller Strand Gravli mest fra rollen som kronprins Henrik, er at han på hjemmebane er nybakt far. Akkurat nå er 30-åringen ute i pappaperm, men forteller at rett etter datteren kom til verden var en hektisk tid.

– Vi filmet «Kjære landsmenn» samtidig som innspillingen av sesong 3 av «Ragnarok», så det var litt hektisk en periode der. Da var vi litt i Odda, litt i Danmark, litt i Oslo - ja, litt overalt egentlig. Forloveden min hadde heldigvis mammaperm i den perioden, så de ble med meg hvor enn jeg dro. Det var jo veldig fint. Så Ella, som dattera mi heter, fikk jo reist mye det første halve året av sitt liv.

– Bereist baby, legger Kolstad til.

Selv om Strand Gravli synes det er mye jobb å være småbarnsfar, legger han ikke skjul på at det er verdt det.

– Det er helt rått. Å ha noen som er så glad i deg, det er helt nydelig.

Han forteller også at han var veldig spent på hvordan livet ville se ut som småbarnsfar i det ganske så altoppslukende yrket som skuespiller.

– Jeg var selvfølgelig litt nervøs for hvordan det skulle gå opp, men det har gått overraskende fint.

Kjendispappa

Dattera til Strand Gravli kommer til å vokse opp med en relativt kjent pappa, som har vært godt synlig gjennom skjermen i serier som «Ragnarok» og «Heimebane», så vel som på lerretet i store filmer som «Amundsen» og «22 July».

En annen som har vokst opp med en profilert far på skjermen er Chloé-Fleur Kolstad. Hun er nemlig datteren til Kim Kolstad, bedre kjent som Jens August i «Hotel Cæsar».

Se videoen øverst i saken for å høre Kolstad fortelle om forholdet hun har til faren sin.