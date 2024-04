Kommer med innrømmelse – alt var ikke skuespill

Det skal vise seg at «Harry Potter»-stjernen Daniel Radcliffe nødvendigvis ikke trengte å spille skuespill i de aller første filmene.

Daniel Radcliffe (34) gjestet nylig podkasten «Happy Sad Confused» med programleder Josh Horowitz, hvor Radcliffe kunne avsløre at ikke alt var manus og påtatt under innspillingen av de første tre «Harry Potter»-filmene.

Det var nemlig én av kollegaene 34-åringen overhodet ikke trengte å ta på maska for for under innspilling.

DEN FØRSTE FILMEN: Rupert Grint (t.v) spilte Ron Weasley og Daniel Radcliffe spilte Harry Potter, her fra den aller første filmen «Harry Potter and the Sorcerer's Stone». Foto: Peter Mountain

– Jeg var livredd

Daniel Radcliffe var bare 11 år gammel da han i 2000 for første gang tok på seg rollen som Harry Potter i den første filmen «Harry Potter and the Philosopher's Stone».

I filmserien spiller han blant annet overfor den nå avdøde britiske skuespilleren Alan Rickman, som hadde rollen som den mutte læreren ved Galtvorts trollmannsskole, bedre kjent som professor Severus Snape.

Det var nemlig sistnevnte Radcliffe følte en viss frykt ovenfor. Det forteller 34-åringen etter at han nylig dukket opp på podkasten «Happy Sad Confused».

Under live-podkasten spilte programlederen, Josh Horowitz, først av et gammelt klipp fra 2016 – der Radcliffe blir hyllet av avdøde Rickman.

«Takk for at du viste meg det. Det har jeg aldri sett før. Takk», sier en tydelig rørt Radcliffe, etter å ha sett videoen.

Deretter snakker Radcliffe ut om forholdet sitt til Rickman, som utviklet seg underveis da de filmet «Harry Potter»-filmene og kom med innrømmelsen om at han en god stund var redd for Rickman:

«Jeg var så skremt av Alan Rickman. Hvordan kan du ikke være det, med den stemmen der? Selv når du hører stemmen nå og har glemt hvor lav den var, til den runger gjennom deg, sier han og fortsetter:

«Jeg var altså så redd for ham i de tre første filmene. Jeg var livredd og tenkte: Denne fyren hater meg», sier Radcliffe.

Se klippet under.



Ble gode venner

Men frykt skal senere vise seg å bli til inspirasjon.

Under intervjuet forteller 34-åringen åpent om hvordan Rickman endte opp med å bli en av hans største støttespillere og at Rickman etter hvert så at Radcliffe «virkelig ønsket å jobbe» med skuespill.

Rickman skal ifølge skuespilleren ha støttet hele hans karriere etter «Harry Potter»-epoken tok slutt, deltok på hver eneste av sceneproduksjonene hans, og forkortet til og med en ferie for å delta på West End-showet «Equus», forteller Radcliffe.

«Han avbrøt en ferie i Canada for å komme og se meg, og han så hvert eneste stykke scenearbeid jeg gjorde da han levde. Etter det, ville han ta meg med ut og vi ville snakke ut om det. Jeg var veldig heldig», avslutter Radcliffe.

VAR KREFTSYK: Skuespilleren Alan Rickman ble 69 år gammel. Her er han fotografert i 2008. Foto: Yui Mok

Døde av kreft i 2016

Alan Rickman døde i 2016 av kreft, bare 69 år gammel.

Rickman startet sin filmkarriere på 80-tallet, men for mange er han trolig best kjent fra «Harry Potter»-filmserien fra 2002 til 2011.

For sin rolle i filmen «Robin Hood: Prince of Thieves» vant han en BAFTA-pris i 1991 og i «Die Hard» fra 1998 hadde han rollen som Hans Gruber.

Rickman er også kjent for sin store rolle i juleklassikeren «Love Actually» fra 2003.