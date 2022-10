Kommer med flere avsløringer: – Ble fullstendig gal

– Man ble fullstendig gal i hodet. Mest fordi man ikke hadde noen anelse om hvem man kunne stole på.

Det sier Christopher Robin Omdahl (31), som er aktuell i «Forræder».

Her forsøker han, sammen med 19 andre kjendiser, å luke ut hvem som er lojale og hvem som er forrædere i spillet.

På besøk hos God kveld Norge, åpner programlederen opp om tiden inne i herskapsvillaen.

– Fikk ikke snakke om spill

Omdahl forteller at det var perioder hvor deltakerne ikke fikk lov til å snakke med hverandre om spillet. Da ble de fulgt opp tett av produksjonen.

– Det gjaldt for eksempel under lunsjen. Da kom det folk inn og passet på at vi ikke snakket om spill, siden det da ikke filmes. De sto bak oss og brøt inn hver gang det var noen som var begynte å snakke spill.

Dette opplevde 31-åringen til tider som utfordrende.

– Man spiller jo på måte et spill hele tiden, siden man bygger relasjoner. Det var jo ekte relasjoner også, men man har jo spillet i bakhodet og kan tenke sånn «prøver du å få meg på godsiden nå»?

Isolert på hotellrommene

Det var ikke bare ved spisebordet, det var strenge regler. Da deltakerne skulle tilbake på hotellet, ble de geleidet én og én tilbake til rommene sine.

– Vi visste jo ikke hvem som sov ved siden av hverandre, fordi vi ble geleidet til rommene. Så hvis man hørte at det banket på en dør, så ante man ikke hvem sin dør det var, forklarer han og fortsetter:

– Det ble jo banket på min dør flere ganger også, men da skulle jeg ut til intervju eller lignende.



Videre opplyser Omdahl at de var isolert, helt uten kontakt med hverandre, da de var på rommene sine.

– Fikk assosiasjoner til ungdomsskolen

TV 2-profilen forteller at han fikk assosiasjoner til tenårene, fordi han ved flere tilfeller i spillet, følte på usikkerhet.

– Jeg tror mange kan relatere til det å kjenne på usikkerheten man har som tenåring, forklarer han og fortsetter:

– Da er man litt sånn «hvor hører jeg hjemme?», og sier man noe feil, så er du helt ute av gjengen. Da måtte man alltid passe på ordene sine. De følelsene har ikke jeg hatt siden ungdomsskolen. Det var som om de verste følelsene kom skyllende over meg.

Omdahl legger til at han synes det er moro å se tilbake på deltakelsen.

– Det er gøy å se hvor alvorlig jeg tok det.