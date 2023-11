Kommer med erkjennelse etter gravid-avsløring

GRAVID: Sofie Steen Isachsen er gravid med sitt første barn. Her under et intervju med God morgen Norge rett før nyheten kom ut. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Denne uka kunne influenser Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som Sophie Elise, røpe at hun er gravid med sitt første barn.

Nå deler hun graviditetsoppdatering.

«Uke 17, magen vokser og jeg blir kjent med den nye kroppen min. 40 prosent av graviditeten er over, snart halvveis allerede».

Det skriver hun i et innlegg på Instagram, og deler samtidig et nakenbilde med gravidmage.

28-åringen har tidligere opplyst at hun har termin i slutten av april.



Holdt det skjult

Torsdag gjestet hun «Harm & Hegseth» hvor hun forteller at å avsløre nyheten opplevdes «som å bli gravid en gang til».

– Fordi jeg har holdt det hemmelig, og nå når alle vet det så er det ekte. Det var akkurat som om magen min bare vokste, sier hun.

Hun sier i VGTV-intervjuet at hun holdt graviditeten hemmelig ved å holde seg hjemme og dekke over magen med jakke.

Noe hun også gjorde under premierefesten til «Girls of Oslo» tidligere i november:

Hegseth nevner influenseren Kylie Jenner, som klarte å holde hele graviditeten sin skjult da hun ventet sitt første barn, Stormi.

– Det hadde jeg også gjort hvis jeg hadde mange milliarder på bok og en «mansion» som jeg kunne bo i. Da hadde jeg lett gjort det, innrømmer influenseren.

«Selvsagt redd»



På Snapchat deler influenseren imidlertid at hun ikke alltid er helt tilpass med den nye tilværelsen.

«Det er mange år siden jeg følte meg utilpass på trening, men nå gjør jeg litt det. Føler fortsatt jeg grenser mellom å se oppblåst ut istedenfor GRAVID, og håper ikke folk trenker at jeg bare har jævlig dårlig mage, hehe», skriver hun på Snapchat.



UTILPASS: Sophie Elise innrømmer at hun kan føle seg litt utilpass når hun trener med gravid mage. Foto: Skjermdump

Videre deler hun også at hun har mye hormoner i sving om dagen.

«Jeg føler meg som en tenåring - vil gråte av alt, er mye urolig og selvsagt redd».



Men hun forteller at kjæresten, Vegard, har vært en god støtte med fine ord.

Hun røper dog noen goder ved graviditeten også:

«Finere hud, finere hår, føler meg veldig forelsket og boblende inni. Puppene er også amazing, haha»



Til tross for at kroppen er i stor forandring innrømmer hun i sosiale medier at hun ikke vil vite hvor mye hun veier, og ønsker å ha fokus på det.

På historiefunksjonen på Instagram skriver hun at hun får mange fine tilbakemeldinger, men at hun håper at folk kan slutte å kommentere størrelsen på magen.