Komikere reagerer etter bar-episode: – Dette har ingenting med humor å gjøre

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det norske komikermiljøet avviser at bransjen sliter med en ukultur. På under ett år har to humorprofiler blitt anmeldt for hatefulle ytringer.

TAR AVSTAND: Flere sentrale skikkelser i norsk humor-miljø ønsker ikke at bransjen skal måtte stå til ansvar for enkeltpersoners handlinger. Foto: Montasje / TV 2 / John Andersen / NTB / God kveld Norge

Komiker og TV-personlighet Atle Antonsen ble anmeldt av samfunnsdebattant og forfatter Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd på et utested i Oslo.

Fredag kom nyheten om at saken mot Antonsen er henlagt på bevisets stilling.



Daglig leder ved Antirasistisk Senter sier til TV 2 at de ønsker å klage på henleggelsen.



Gjemmer seg bak humor

Tirsdag kveld la Antonsen ut et innlegg på egen Facebook-side, der han beklaget overfor Jirde Ali.

«Denne kvelden møtte hun en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting. Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum», skrev han.

I tillegg til å forklare hendelsen med at han prøvde å være morsom, skrev han også at han må revurdere sitt forhold til alkohol.

Hendelsen på Bar Boca i Oslo skjer kort tid etter at Bernt Hulsker i Oslo tingrett ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot dørvakt Jwan Rasho.

ANMELDT: Samfunnsdebattant og forfatter Sumaya Jirde Ali har politianmeldt komiker Atle Antonsen etter en hendelse på Bar Boca i Oslo i oktober. Foto: Mariam Butt / Lise Åserud / NTB

I retten forklarte Hulsker at han denne kvelden var i «showmodus», og at han begynte å imitere en John Cleese-sketsj for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

I lys av de to ovennevnte episodene, har enkelte stilt spørsmål ved kulturen i norsk humorbransje.

Influenser Fetisha Williams (28) peker på det hun mener er en ukultur, og understreker at det ikke er enkeltpersoner som er problemet.

– Sånn som jeg snakket om i Bernt-saken, det er bransjen og de som sitter høyt oppe som tillater det. De føler ikke at de gjør noe feil, fordi alle andre går god for det, sier Williams.

I kommentarfeltet til en av sakens artikler på TV 2 Nyheters Facebook-side, er det flere som peker på dette:

«Håper denne saken får en god slutt for begge parter og at «humor Norge» lærer seg noen enkle spilleregler underveis», er det ei som skriver.

«Han og flere såkalte komikere fra det sentrale Østlandsområdet bygger sin karriere på å drite ut andre mennesker», skriver en annen.

– Ingenting med humor å gjøre

Før henleggelsen ble kjent snakket God kveld Norge snakket med flere sentrale stemmer i Norges komikermiljø.

De understreker alle at den eneste ansvarlige for hendelsen, er personen som selv kom med ytringene.

– Disse to sakene har med to individer å gjøre, og ikke med komikermiljøet som helhet, sier daglig leder i Reis Deg Komikerklubb, Joachim Skage.

– Jeg har derfor ikke så mye å si på vegne av komikerbransjen. I dette tilfellet er det en komiker, mens det i den andre saken er en tidligere fotballspiller, legger han til.

Komiker, regissør og teatersjef Tom Sterri er enig.

IKKE HUMOR: Tom Sterri mener slike uttalelser ikke har noe med humor å gjøre. Foto: Tor Gunnar Berland

– Uansett om man er drita full eller edru, så har slike uttalelser ingenting med humor å gjøre. Terskelen for hva vi kan tillate oss å spøke med har kanskje blitt lavere, men ikke SÅ lav, sier han til God kveld Norge.

– Inkluderende miljø

Skuespiller og komiker Håvard Lilleheie forstår at spørsmålet om kulturen i komikermiljøet kommer opp.

– Det er nok et spørsmål som dukker opp siden det er to personer som har klart å gå på samme smellen, sier han til God kveld Norge.

– Jeg ligger ikke tett nok på humor-Norge til å vite om det er en ukultur der. Men de jeg har jobba med og kjent opp gjennom tidene... Jeg kan aldri tenke meg at de skulle finne på noe sånt. De er ikke sånne folk. Så det har jeg ikke noe grunnlag for å uttale meg om, sier han.

Jonna Støme har mer enn 20 års erfaring fra den norske stand up-scenen. Han synes det er trist at komikermiljøet blir dratt inn i disse hendelsene.

– Det er veldig kjipt at komikere blir dratt inn i det her. Det har ikke noe med standup eller komikergreier å gjøre. Nå begynner det jo å bli sånn at jeg har sett en del på Twitter, at folk har begynt å synes at komikere er kjipe. Det stemmer jo ikke - vi er jo kjempeålreite, sier Støme.

FORSVARER MILJØET: Jonna Støme synes det er veldig viktig å få frem at det ikke er humorbransjen det er noe galt med. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg synes jo vi har en kjempefin bransje. Jeg elsker alle komikerne, og det er ikke noe utbredt rasisme i våre miljø. Jeg oppfatter humorbransjen som veldig inkluderende.

Støme sier at det er mange komikere som drikker seg fulle og som kan bomme på vitser.

– Det har jeg også gjort selv, men det er få av mine kolleger som begynner å si rasistiske ting da. Det er humor det handler om hos oss. Å gjøre narr av makthavere, og spesielt rasister og dårlige holdninger. Så det er jo egentlig ikke plass til sånt i vårt miljø, avslutter han.

Mener komikere kan være ekstra utsatt

Komikerlegende Jånni Kristiansen, som også er grunnlegger av og styreleder i Reis Deg Komikerklubb, poengterer viktigheten av at komikere skal kunne uttrykke seg fritt.

– Når det gjelder bruk av humor som standupkomiker, så er en av samfunnsoppgavene våre å kommentere den tiden vi lever, og når du per definisjon er en kunstner, så har du en utøvende frihet. Det er viktig at vi som komikere i utgangspunktet kan prate om alt, sier han til God kveld Norge.

Han understreker dog at å uttrykke seg eller uttale seg som komiker i beruset tilstand ikke er greit.

– Da har du påført deg en tilstand hvor du ikke har kontroll over egne uttalelser og handlinger.

LEGENDE: Jånni Kristiansen blir omtalt som en legende innenfor norsk standup-miljø. Foto: God kveld Norge

Videre mener Kristiansen at man kanskje særlig i komikermiljøet er ekstra utsatt for å trå feil.

– Komikere kan ha større risiko for å såre eller provosere gjennom sine ytringer når de bruker humor, mener han.

Han fortsetter:

– Jeg har stor respekt for Atle som edru komiker, og alt han har tilført den norske humoren gjennom mange år. Jeg vil også få uttrykke min medfølelse overfor hun som ble utsatt for denne vonde hendelsen, og så håper jeg begge parter vil kunne ha en åpen og meningsfull dialog i tiden som kommer, avslutter han.

– Sjokkerende

Lilleheie sier han reagerte på Antonsens bar-episode med sjokk.

Om at både Antonsen og Hulsker forklarer hendelsene med forsøk på humor, sier han følgende:

– Felles for de begge er at de unnskylder det med at det var et forsøk på humor, med ulike ord selvfølgelig. Samtidig er det samme innhold i begge. Det er jo helt umulig for meg å vite hva som skjer oppi hodene til Bernt Hulsker og Atle Antonsen. Det som er med den siste spesielt, er at jeg synes graden av aggressivitet mot henne er så voldsom, sier Lilleheie.

Lilleheie understreker at han selv flere ganger tidligere har gjort drøye ting i humorsammenheng.

– Men da var det jo som sketsjer eller i en tydelig kontekst, sier han.

– Det kan bli et bransjeproblem

Psykolog Cathrine Moestue sier til God kveld Norge at nedsettende humor har et paradoksalt budskap i seg.

– Det å forsøke å underholde ved å snakke nedsettende om en minoritetsgruppe og forkle det som dårlig humor sender to signaler: Det ene budskapet ligger i en helt eksplisitt aggressiv kommunikasjon som er levert ved siden av en implisitt melding om at «det teller ikke som aggresjon eller fordom, fordi jeg mente det ikke - det var en vits, en dårlig vits».

Moestue forklarer at ved å forkle humor som morsomt og noe lekende, så kan bruk av «humor-kortet» være et forsøk på å få det til å virke harmløst.

– Psykologisk forskning viser det motsatte, at nedsettende humor kan fostre diskriminering mot målgruppen. Veldig ofte så skjuler vi våre fordommer for andre fordi vi er redde for kritikk. Det er normalt, men likevel aggressivt.

Rundt diskusjonen om hvorvidt dette er et bransjeproblem, svarer hun at det fort kan bli det.

PARADOKSALT BUDSKAP: Psykolog Cathrine Moestue mener at nedsettende humor kan fostre diskriminering mot målgruppen. Foto: Einar Aslaksen / cathrinemoestue.com

– Det kan bli et problem for bransjen hvis den ikke tar innover seg hvor skadelig nedsettende humor er for den utsatte gruppen, og hvilke ringeffekter det får i samfunnet.

Her påpeker hun at hvis skaden som blir påført ikke blir fullt ut forstått, så vil den heller ikke bli reparert.

– Det skaper ytterligere polarisering og ingen lærer noe. Det går an å bruke humor den andre veien til å belyse samfunnsproblem og fostre inkludering.

Moestue utdyper at psykologiske studier viser at nedsettende humor er mye mer enn en vits.

– Uansett intensjon, når fordomsfulle mennesker tolker vitsen som «bare humor» og vitsen gjør narr av en marginalisert gruppe, istedenfor fordommer i seg selv, så kan dette ha seriøse, sosiale konsekvenser som utløser mer stigmatisering og gir styrke til eksisterende fordommer, avslutter hun.

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra både Atle Antonsen og Bernt Hulsker. Også Atle Antonsens advokat, Marianne Klausen, har blitt kontaktet i forbindelse med denne saken. Foreløpig har vi ikke lykkes med å få en kommentar fra noen av de.