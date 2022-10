Komikere med rasismeanklager mot flyplass

GOD KVELD NORGE (TV 2): Eric André (39) og Clayton English (40) anla i dag søksmål mot et tiltak fra politiet i Clayton County.

Det melder AP News.

Komikerne mener at et tiltak i regi av politiet i Clayton County krenker de konstitusjonelle rettighetene til flypassasjerer, spesielt mot svarte passasjerer.

I tiltaket som gjennomføres på Hartsfield–Jackson Atlanta internasjonale lufthavn, skal Clayton County-politibetjenter og etterforskere fra distriktsadvokatens kontor stoppe tilfeldige passasjerer. Formålet med tiltaket skal være å bekjempe narkotikasmugling.

Komikerne mener imidlertid at det ikke er tilfeldig hvem som blir valgt ut av politiet.

Politiets dokumenter viser at det fra 30. august 2020 til 30. april 2021 var 402 tilfeldige stopp, og av disse tilfellene ble passasjerens hudfarge oppført 378 ganger. Av disse 378 passasjerene var det kun 32 prosent som var hvite.

Mener de ble raseprofilert

Komikerne Eric André og Clayton English talte i dag under en pressekonferanse utenfor det føderale tinghuset i Atlanta.

Der hevdet komikerne at de ble raseprofilert og ulovlig stoppet rett før de skulle om bord på flyet sitt.

Under pressekonferansen forteller André at han skal ha blitt forhørt om narkotika mens andre passasjerer var vitne til hendelsen.

– Folk stirret på meg, og jeg så mistenkelig ut når jeg ikke hadde gjort noe galt, sier André i følge AP.

Komikeren omtalte opplevelsen som dehumaniserende og demoraliserende.

SAKSØKER: Clayton English og Eric André sammen med advokaten deres, Allegra Lawrence-Hardy. Foto: Kate Brumback / AP Photo

– Jeg følte meg fullstendig maktesløs

Under pressekonferansen hevdet komikerne at English ble stoppet mens han fløy fra Atlanta til Los Angeles i oktober 2020. André skal ha blitt stoppet i Atlanta i april 2020 etter han hadde fullført innspilling for HBO-serien «The Righteous Gemstones».

Komikerne forteller at de ble stoppet av politiet når de skulle inn på flyet, og ble spurt om de hadde med seg ulovlige stoffer. Begge ble bedt om å utlevere boardingkort og legitimasjon. En betjent skal ha uttalt at han ønsket å gjennomsøke English' veske, som English sa ja til.

– Jeg følte meg fullstendig maktesløs. Jeg følte meg krenket. Jeg følte meg presset i et hjørne, sa English under pressekonferansen

– Jeg følte at jeg måtte følge det hvis jeg ville at alt skulle gå på skinner.

Ber om juryrettsak

Komikerne hevder at det er brudd på de konstitusjonelle rettighetene som beskytter mot urimelige beslag og mot rasediskriminering. Komikerne ønsker en juryrettsak, og ber om at Clayton Countys politiprogram blir erklært grunnlovsstridig. De krever også straffeerstatning.

Eric André er en amerikansk stand-up komiker, skuespiller, produsent, TV-vert og skribent. Han er blant annet kjent for Adult Swim komedieserien «The Eric André Show».

Clayton English er en amerikansk stand-up komiker og skuespiller. Han er tidligere kjent fra komedien «The War with Grandpa» fra 2020. Han har også vunnet «Last Comic Standing» i 2015.