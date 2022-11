Kom med grove kommentarer om deltakere

Britain's Got Talent-dommer, David Walliams, skal ha kommet med nedsettende og seksuelt eksplisitte bemerkninger og kommentarer om Britain's Got Talent-deltakere.

Dette skal han ha gjort under innspillingen av en episode av ITV-showet, ifølge en lekket transkripsjon oppdaget av The Guardian.

Walliams refererte til en deltaker som en «fitte» og sa om en annen: «Hun tror du vil knulle henne, men det vil du ikke».

Ikke ment for offentligheten

De støtende kommentarene skal ha kommet under et auditionshow på London Palladium i januar 2020.

Kommentarene ble plukket opp av mikrofoner, brukt til å fange opp diskusjoner mellom dommerne.

Advokater for Walliams og Thames TV, produksjonsselskapet bak Britain's Got Talent, hevdet at kommentarene var en del av en privat samtale som aldri var ment for offentligheten.

Sleivete bemerkninger

En av hendelsene som The Guardian gjengir involverte en eldre deltaker som engasjerte seg i litt munter erting med dommerne der han kom med en vits om Walliams.

Etter en mislykket audition gikk pensjonisten av scenen. Da han hadde gått, skal Walliams ha beskrevet ham som «en fitte» tre ganger.

DOMMERE: David Walliams er dommer i programmet Britain's Got Talent sammen med Simon Cowell, Amanda Holden og Alesha Dixon. Foto: Ian West

Den andre hendelsen skal ha skjedd kort tid etter dette, da en kvinnelig deltaker var på audition.

Etter at hun hadde gått av scenen og opptredenen hennes var over, bemerket Walliams: «Hun er som den litt kjedelige jenta du møter på puben som tror du vil knulle dem, men det vil du ikke». Videre gjentok han: «Hun tror du vil knulle henne, men det vil du ikke».

Beklager

I en uttalelse til The Guardian, sier Walliams:

«Jeg vil be om unnskyldning til menneskene jeg kom med respektløse kommentarer om under pauser i innspillingen til Britain's Got Talent i 2020. Dette var private samtaler og – som de fleste samtaler med venner – var aldri ment å bli delt . Likevel beklager jeg».

En talsperson for Thames sier at selv om produksjonsselskapet ser på Walliams kommentarer som private, var språket hans «upassende», og han har nå blitt minnet om showets «forventninger til fremtidig profesjonell oppførsel».

Walliams kommentarer var de eneste tilfellene av nedsettende kommentarer om deltakere i de lekkede transkripsjonene. Det er ingen antydninger om at Simon Cowell eller noen av de andre dommerne har kommet med støtende kommentarer om deltakere.

En talsperson for Cowell og Syco Entertainment, som er co-produsenten av programmet, sier til The Guardian at Cowell ikke hørte noen av kommentarene til Walliams:

«Vi var uvitende om den påståtte samtalen før vi ble kontaktet av The Guardian, og selv om det ikke antydes at Simon hørte de påståtte kommentarene, kan vi bekrefte at det gjorde han ikke. Britain's Got Talent er et familieshow, og vi aksepterer ikke bruken av slikt språk».

Avslutningsvis skriver avisen at Walliams kommentarer om deltakere vil sannsynligvis reise spørsmål om hans oppførsel på showet, og bidra til den pågående debatten om etikken til reality-TV og dens behandling av publikum.