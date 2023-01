Kom med avsløring under Lisa Marie Presleys begravelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under begravelsen til Lisa Marie Presley, avslørte Ben Smith-Peterson at han og Presleys datter, Riley Keough, er blitt foreldre.

ELVIS: Harper Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough og Finley Lockwood ved Presley-familiens hånd- og fotavtrykkseremoni for å feire Baz Luhrmanns film, «ELVIS». (2022) Foto: OConnor/AFF-USA.com

Både familie og fans var til stede ved Elvis Presley´s hjem, Graceland, da det søndag morgen ble holdt en minnestund for avdøde Lisa Marie Presley (54).

I forkant av minnestunden ble det kjent at Presley skulle bli hedret gjennom taler fra Elvis sin ekskone Priscilla Presley, Axl Rose og Lisa Maries datter, Riley Keough.

Lisa Marie Presley ble kun 54 år, da hun 12. januar ble hastekjørt til et sykehus i Los Angeles. Presley døde av en mulig hjertestans.

MINNESTUND: Ben Smith-Peterson under talen for sin avdøde svigemor, Lisa Marie Presley. Foto: NIKKI BOERTMAN

Avslørte datter

Under Riley Keoghs tale, som ble fremført av ektemannen Ben Smith-Peterson, kom det frem at kjendisparet har fått en datter.

– Jeg håper jeg kan elske datteren min slik du elsket meg, slik du elsket broren min og søstrene mine. Takk for at du gir meg styrke, mitt hjerte, min empati, mitt mot, min humor, min oppførsel, mitt temperament, sa Smith-Peterson om svigermoren, mens han leste ordene fra hans kone.

Keough fortsatte:

– Min villskap, min utholdenhet. Jeg er et produkt av ditt hjerte, mine søstre er et produkt av ditt hjerte, min bror er et produkt av ditt hjerte.

Ben Smith-Peterson og Riley Keough ble foreldre i 2022.

Det skriver PEOPLE Magazine.

Paret møttes under innspillingen av Mad Max: Fury Road 2012. De begynte derimot ikke å date før året etterpå, de de møttes igjen i Australia, da de begge spilte inn nye scener til filmen.

Kjendisparet ble gift i 2015, hvor de hadde hinduistisk seremoni.