Kom inn på flyskolen ved en tilfeldighet

Emil Gukild (31) har i flere år vært å se på skjermen for NRK-sporten. Der har han ledet VM og OL-sendinger, og underholdningsprogram som «Kjendis-VM».

Men det var ikke alltid sikkert at det var sportsjournalist Gukild skulle bli.

God kveld Norge møter Gukild og kona Linnéa Myhre (33) før de skal i gang med «71 grader nord – team», hvor Gukild også forteller om karrieren som kunne vært.

«Opptaksprøven»

Som 24-åring, og med en fersk journalistikk-bachelor i baklommen, ville Gukild lage en TV-serie.



Ideene gikk til Trond Kvernstrøm, som den gang var sjef i TV-selskapet Monster, som står bak «Senkveld» og «Idol».



– Jeg lagde en pilot på noe som het «Opptaksprøven», hvor jeg skulle ta de kuleste opptaksprøvene i Norge.



Gukild meldte seg på politihøyskolen, teaterhøyskolen, brannmannsopptak og flyskolen.

– Så ble det ikke noe av ideen, de likte ikke piloten jeg lagde. I etterkant tenkte jeg ikke noe mer på at jeg hadde meldt meg på disse opptaksprøvene.

Plutselig ringer telefonen fra flyskolen:

– Kommer du på Linderud på krigsskolen i morgen?

Kom inn ved en tilfeldighet

Etter tre år med studier sto han da mellom valget om å dra inn i garden i førstegangstjenesten, eller flyskoleopptaket. Gukild valgte sistnevnte og kom rett inn.

– Jeg kom inn ved en tilfeldighet vil jeg si, etter tre uker med opptak, sier han.

Til tross for at flyskolen aldri hadde vært i tankene hans, bestemte han seg for at når han først hadde kommet inn, skulle han gi jernet.

– Så da fikk jeg fly Safari i Forsvaret da, fikk en instruktør til å spy, var kjempedårlig til å lande, kjempedårlig til å steile med flyet, forteller han og fortsetter;

– Men jeg pleier å beskrive det som et av de beste, men også et av de verste årene i mitt liv. Det var heftig, men jeg er veldig glad for at jeg fikk opplevelsen, sier Gukild til God kveld Norge.

Ingen mersmak

– Det ga ikke mersmak å fly, det gjorde ikke det altså. Jeg husker hovedinstruktøren på flyskolen sa «dere kommer ikke til å oppleve flyglede på flyskolen», og det hadde han rett i.

Gukild fortsetter å beskrive flyskolen som stress, ettersom han ikke skal ha taklet det så bra.

– Så da jeg røk ut og fikk tilbud om å bli navigatør i Forsvaret, så var det veldig lett å takke nei og si «du jeg har studert journalistikk, så jeg tror jeg drar dit jeg».

– Hadde du turt å sette deg i et fly med Emil?

– Ja, jeg er jo ikke så redd for livet mitt, sier Myhre

– Jeg hadde vært redd hvis jeg var deg, svarer Gukild

– Hvis du hadde hatt lappen, så hadde jeg jo tenkt at oddsen var grei, men ikke basert på det jeg har sett på TV. Det så ikke bra ut, svarer Myhre.

Gukild og Myhre bekreftet forholdet sommeren 2021, og to år senere giftet de seg i Trondheim i juli.

Denne høsten skal det nygifte paret delta i «71 grader nord – team», som kommer på TV-skjermen i 2024.