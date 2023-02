Kom ikke med på TV: – Jeg klikka på dem

Hendelsen som fikk Sæter til å tenne på alle pluggene skjedde mens det var han, Ingeborg Myhre og Aurora Gude som bodde på Torpet.

– Vi brukte en hel dag på å lage pommes frites, for ting tar tid når man har steinovner og vedfyring. Det ble veldig bra, vi hadde olje og krydder.. Så klarte Ingeborg å miste hele forma i gulvet, forteller Sæter når han gjester God kveld Norge.

Myhre forteller den samme historien, men har byttet ut «vi lagde» med «jeg lagde».

– Pommes fritesen ble helt perfekte, og sikkelet rant jo hos de to. Så klarer jeg å miste alt på gulvet, men de kastet seg over det som dyr. Glasset ble jo helt pulverisert, og når de merket det så trodde Erik at han skulle få indre blødninger. Det var helt kaos, ler Myhre over telefonen.

GKN: Erik forteller historien når han gjester God kveld Norge. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Trodde han skulle dø

Sæter sier at han kjente det knaste i munnen, men han svelget alikevel.

– Da ble jeg veldig redd for at jeg hadde svelget glass, og at det skulle gå gjennom hele systemet og så skulle jeg dø, sier han, og fortsetter:

– Så jeg gikk ut for å brekke meg, og jeg begynte å krangle med Ingeborg og Aurora fordi de bare syntes det var gøy. Jeg freaka ut som faen!

IKKE BLID: Erik likte ikke å bli ledd av. Foto: Anton Soggiu

Sæter hadde nok egentlig liten grunn til begymring. I følge Illustrert Vitenskap er små glasskår og pulverisert glass harmløst. De får støtte av sykepleier Mona Johansen på helsenett.no.

– Glasskår kan gjøre skade hvis de er store. Men som regel vil kroppen ordne opp ved å produsere slim som legger seg rundt det som er skarpt slik at det kan passere tarmen og komme ut uten at tarm og slimhinner blir skadet, svarer hun der.

Dette visste Myhre, og bare lo da en manisk Sæter løp ut for å kaste opp.

– Han klikket helt. Jeg lo og lo. Han ble så redd og løp ut og kastet opp ved hønene. Det var så gøy, og han ble så forbanna!

LÆTTIS: Myhre kan ikke huske sist hun lo så godt som da Erik spøy. Foto: Anton Soggiu

– Helt psycho

Sæter hisset seg veldig opp av at damene på Torpet bare lo av han.

– Jeg hadde så lite selvinnsikt og selvkontroll så jeg ble lynforbanna. Helt psycho, og jeg klikka på dem. Så det var bra det ikke kom med på TV, smiler han nå.

Myhre forteller at han trengte tid på å roe seg etterpå.

– Det er virkelig synd at de ikke tok det med på TV. Det tok en stund før Erik var blid igjen, minnes hun.

Nå har både Sæter og Myhre sjekket inn på Farmen kjendis. Hvem som blir værende ser du onsdag kl. 20:00 på TV 2.